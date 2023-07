Les Chemins du Poitou secret, itinéraire cyclotouriste poétique endormi entre Poitiers et Coulon

La carte des Chemins du Poitou Secret sur le site alltrails.com - Capture écran

Depuis 1994, 22 communes poitevines sont réunis sur les Chemins du Poitou Secret, un itinéraire cyclotouriste de plus de 110 kilomètres qui réunit Poitiers à Coulon, le Futuroscope au Marais Poitevin. Mais au fil des ans, ces chemins de traverses ont été délaissés et la végétation recouvre par endroit les panneaux de signalisation. Pourtant, il reste beaucoup de secrets dans notre Poitou.

La carte des Chemins du Poitou secret est accessible ici .

Le château de Montreuil-Bonnin vu du haut de son donjon, dont la réhabilitation est bientôt finie. © Radio France - Fanny Bouvard

Montreuil-Bonnin, le renouveau d'un château du 13ème siècle

Après un passage par les bords de Boivre à Vouneuil-sous-Biard et Béruges, la route nous dévoile le château de Montreuil-Bonnin, un édifice du 13ème siècle. "Ici ont dormi Aliénor d'Aquitaine, son fils Richard Cœur de Lion ou encore Henri IV", explique Marie-Françoise, voisine du château et membre de l'association de protection de l'édifice privé. "La visite sera possible à la fin de l'été et pendant les journées du patrimoine en septembre", détaille-t-elle, alors qu'elle nous fait visiter le jardin. Dans le donjon, des tailleurs de pierres s'activent pour terminer toutes les finitions avant la mi-septembre. L'édifice est en rénovation depuis des décennies. "Quand je suis arrivé au début, il y avait de la végétation dans le donjon, explique Jean-Charles, l'un des deux compagnons en action. Il a fallu refaire les murs, la charpente... Un travail superbe, mais de belles journées aussi".

Marie-Françoise, la voisine de la propriétaire du château de Montreuil-Bonnin. © Radio France - Fanny Bouvard

Lavausseau, une ville d'artisans

Situé en bord de rivière et sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, Lavausseau est devenu une cité de tanneries au 11ème siècle. Mais aujourd'hui, l'activité a totalement cessé et un musée présente encore les outils des derniers tanneurs. C'est à quelques centaines de mètres de là que Floriane Tourrilhes a installé son atelier de souffleuse de verre, il y a 4 ans. "Lavausseau reste un lieu de passage où je suis assurée d'avoir des clients, souligne-t-elle. Il reste aussi deux maroquinières." De juin à novembre, le four de la souffleuse reste allumée 24h/24. "Alors j'ai besoin que ma boutique/atelier soit toujours ouverte au public", raconte-t-elle en terminant de façonner une baleine devant du verre en fusion.

Floriane Tourrilhes est souffleuse de verre à Lavausseau, depuis 4 ans. © Radio France - Fanny Bouvard

Vasles, à l'origine des Chemins du Poitou Secret

Pour savoir d'où est venue l'idée de créer des Chemins du Poitou secret, Gilles Parnaudeau, l'ancien maire de Vasles est la personne toute trouvée. Dans les années 1990, il a fait partie des fondateurs de ce projet. "Nous voulions créer un chemin alternatif à l'autoroute, entre Poitiers et le Marais Poitevin, se souvient-il. Nous avons demander de l'aide à un cabinet de conseil et il nous a proposé le "Poitou Secret". Il a fallu lier les 22 communes et aussi assurer les villages voisins qui craignaient de ne plus voir de visiteurs". Mais depuis 1996 et l'installation des derniers panneaux, les chemins ont perdu de leur superbe. "Ca n'a pas vraiment tenu" raconte Gilles Parnaudeau. Pour autant, un film sur ce parcours est en cours de réalisation et sera visible en septembre prochain.

Gilles Parnaudeau, ancien maire de Vasles, au sein de l'école de la Laine de Vasles. © Radio France - Fanny Bouvard

Saint-Martin-du-Fouilloux, point culminant du Poitou

"ici, c'est un peu le Mont Ventoux du coin pour les cyclistes", sourit Patrice Bergeon, le maire de Saint-Martin-du-Fouilloux, quand il arrive en haut du terrier, à 272 mètres "d'altitude". Il s'agit du point culminant des Deux-Sèvres et de la Vienne. "On voit loin, s'émerveille encore Claudette Pin, née dans la commune. Poitiers, la Centrale de Civaux, les carrières... Et là à côté, il y a des mâts des antennes. Cette tour était utilisée par les Allemands pendant la guerre pour voir les avions décoller depuis Poitiers et La Rochelle". Les visiteurs sont réguliers sur cette petite route communale. "Je suis né à Parthenay et j'aime bien revenir ici, précise un niortais. Quand il neigeait encore dans le coin, je venais faire du ski avec la famille ici". Tous les ans, les trois communes limitrophes du Terrier, y organisent un feu d'artifice au 14 juillet, et peuvent aussi profiter en hauteur des spectacle pyrotechniques des grandes villes voisines.

Claudette Pin et Patrice Bergeon en haut du Terrier du Fouilloux, point le plus haut du Poitou. © Radio France - Fanny Bouvard

Saint-Marc-la-Lande, lieu d'accueil historique et aujourd'hui encore

Les cyclistes sont encore plus nombreux à Saint-Marc-la-Lande. La commune cache une ancienne commanderie de l'ordre des Antonins , ordre hospitaliers. "Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle venaient ici et à présent, nous avons aussi des cyclistes de la Vélofrancette", raconte Céline Robino, la médiatrice de la maison du patrimoine et de ce monument historique. La commanderie a été transformée en lieu d'exposition, et sa voisine la collégiale, à la magnifique façade couverte de bas-reliefs, a été restaurée. Entres les deux monuments, se cache à présent un jardin des plantes médicinales. Un véritable havre de paix, où les chants des oiseaux et les bourdonnements des abeilles forment une musique apaisante.

Céline Robino en train de parcourir le superbe jardin de plantes médicinales de la commanderie. © Radio France - Fanny Bouvard

Champdeniers, le "paradis" des cyclotouristes

La place du "paradis" est aussi devenue une référence pour les cyclotouristes des Chemins du Poitou secret et de la Vélofrancette. "Juste là-bas, vous avez un espace de campagne gratuit, ouvert à tous", nous indique-t-on au bar, entre deux parties de pétanques. Derrière une petite porte en bois, l'ancien terrain maraîcher de la ville a été transformé en une halte pour randonneurs et cyclistes. "Je suis moi-même cycliste, raconte Joël Morin, ancien élu et ancien photographe de la commune deux-sévrienne. Alors j'ai eu l'idée d'occuper ce terrain municipal avec cette halte gratuite. Et elle ne désemplit pas". Du bouche-à-oreille, les touristes itinérants se donnent des conseils sur les lieux à visiter, Champdeniers en fait maintenant partie.