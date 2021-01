Les chèvres de Séverine recyclent les sapins de Noël

Séverine Delavoipière s’était déjà renseignée l'an dernier et cette année, comme elle avait "de plus en plus de demandes", elle a décidé de franchir le pas. Pour la première fois, l'agricultrice collecte sur son exploitation La Chèvre rit, dans le nord du département, des sapins de Noël pour qu'ils servent de complémentaires alimentaires à ses 43 biquettes. Elle a lancé un appel sur Facebook et les dons sont déjà nombreux.

Dans la cour de la ferme, une cinquantaine de sapins est stockée en attendant la distribution © Radio France - Laurent Philippot

Elles adorent ça. Ça leur apporte vitamines, oligo-éléments, et aussi vermifuge naturel - Séverine Delavoipère

Les biquettes ont droit à trois sapins par jour et elles ne se font pas prier pour en dévorer les aiguilles, "elles se jettent dessus" rigole Séverine.

Un sapin entier ne leur fait pas peur © Radio France - Laurent Philippot

Séverine Delavoipière collecte uniquement des sapins naturels, sans neige carbonique et bien sûr débarrassés de leurs guirlandes et autres boules.

Après le passage des chèvres, il ne reste plus grand chose des sapins © Radio France - Laurent Philippot

Comme rien ne se perd, Séverine Delavoipière voudrait transformer les tronc et les branches qui restent en copeaux pour fertiliser son jardin.