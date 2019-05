Les chiens et chats de la SPA de Montpellier reviennent à la Télé !

L'émission "Sans collier" qui met en scène les chiens et les chats de la SPA de Montpellier sera rediffusée sur TFX les 10 et 17 mai. L'émission qui a été retransmise une première fois en novembre a permis de doper les adoptions du refuge. La SPA espère une deuxième saison l'été prochain.

Montpellier, France

Les animaux de la SPA de Montpellier sont de retour à la télé ! Les chiens et chats du refuge sont apparus dans l'émission "Sans collier" sur TF1 tous les dimanches du mois de novembre dernier. Les 4 émissions seront rediffusées ce mois-ci les 10 et 17 mai. L'objectif était de sensibiliser contre l'abandon de ces animaux à quatre pattes mais surtout de doper les adoptions. Le pari est réussi puisque dans la foulée des émissions 190 chiens et les chats de la SPA de Villeneuve ont trouvé un propriétaire.

Objectif : 500000 téléspectateurs

Parmi les chiens adoptés il y a Nugget, un croisé pékinois un peu atypique. La bête qui a fait sensation lors du premier épisode a notamment les dents cassés, et un bec de lièvre. Pourtant Coralie n'a pas hésité à l'adopter "souvent on me dit : vous n’êtes pas la dame qui est passée à la télé avec le chien? On me pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi il a un œil en moins par exemple. En générale on me dit que c'est bien ce que j'ai fait" sourit la jeune femme. Si les rediffusions réunissent 500000 téléspectateurs une deuxième saison sera tournée l'été prochain. La SPA ne demande que ça puisque les animaux abonnées sont toujours aussi nombreux.