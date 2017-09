Les chiens ont fait la loi à Sarrebruck

Pour la troisième fois, la piscine municipale de Sarrebruck, la Totobad, a réservé une journée exclusivement aux chiens. Une opération pour clore définitivement la saison estivale, avant la réouverture des lieux au printemps 2018.

C'est désormais un rituel que les maîtres ont coché dans leur calendrier: aller faire trempette avec son chien à la piscine. Depuis 2015, la Schwarzenbergbad, alias la Totobad, à Sarrebruck autorise les chiens à squatter ses bassins, et interdit aux humains d'y tremper les pieds (bien que certains ne résistent pas à l'envie).

Cette journée sonne également comme le clap de fin de la saison estivale. Une édition 2017 morose. Tributaire des températures, la piscine en plein air paie le mauvais temps du mois de juillet et août. Sa fréquentation a chuté de 30%.

Mais pour ce qui concerne ce rendez-vous insolite, pas de soucis, au contraire: en 2016, près de 1 300 toutous ont pu mouiller leurs pattes dans les bassins.

Un succès qu'analyse Stefan Brandt, maître nageur et responsable de l'organisation par la bonne qualité de l'eau et le sentiment de sécurité qu'on les propriétaires des animaux.

"C'est l'occasion pour des chiens peureux de venir. Nous avons des bassins peu profonds pour s'amuser et ils sont surveillés. Ceux qui savent bien nager ont des espaces plus profonds."

Pour tous les chiens

Des arguments qui ont convaincus Petra, venue exprès de Püttlingen, la commune voisine. Melba, sa chienne de cinq mois, tout juste adoptée va découvrir l'eau pour la première fois. "Je veux voir comme elle va réagir, savoir si elle sera angoissée." Melba testera, doucement, sans trop s'éloigner de sa maîtresse, et sans jamais quitter le bassin pour enfants.

Plus Loin Leika n'en mène pas large non plus, ce qui amuse Stefan, son propriétaire: "Il a peur de sauter à l'eau pour récupérer sa balle. Pourtant, il sait nager... On va dire qu'il est un peu rouillé".

Pas du tout le même problème pour Sélina. A quatre ans, sa boule de poils est un concentré d'énergie, qui enchaîne les plongeons. "C'est une très bonne idée d'ouvrir la piscine aux animaux. Le mien voudrait ne pas s'arrêter. Pour lui, c'est dommage que la piscine ferme".

Durant une journée, les chiens ont le pouvoir à la piscine municipale de Sarrebruck, la Totobad. © Radio France - Jordan Muzyczka

Cette journée reste un moment exceptionnel. Elle n'a lieu qu'une fois par an. Et les derniers visiteurs partis, les bassins sont vidés, l'ensemble est désinfecté pour qu'au printemps, une nouvelle saison, avec des humains, puisse recommencer.