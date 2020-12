Les "Choco Lynx du Jura" : des chocolats de Noël aident à la sauvegarde des lynx

Mathieu Paget, pâtissier à Lons-le-Saunier (Jura) a créé les "ChocoLynx" des chocolats moulé à la forme du félin. Et ces confiseries de Noël ont beaucoup de succès. Expédiées dans toute la France, une partie des bénéfices revient au centre Athénas qui lutte pour la préservation des lynx.

Les "ChocoLynx du Jura" ont été imaginés par le pâtissier de Lons-le-Saunier (Jura), Mathieu Paget, en partenariat avec le photographe animalier Guillaume François. Ensemble, ils ont imaginé le moule, l'emballage et même un petit mot explicatif glissé à l'intérieur des boîtes.

Une partie des bénéfices reversés au centre Athénas pour la préservation des lynx

Dessus, des informations sur les lynx du Jura et leur préservation. Pour chaque boîte achetée, deux euros sont reversés au centre Athénas qui lutte pour la préservation des lynx.

Les ChocoLynx sont en chocolat noir avec un fourrage au praliné. "On voit bien le corps du lynx qui se balade", raconte Mathieu Paget. Ces chocolats, lancés en novembre, ne seront pas disponibles toute l'année mais seulement jusqu'à la mi-janvier, de nouveau à Pâques et enfin pour les vacances d'été.

Dans chaque boîte, une fiche explicative sur les lynx du Jura et Athénas, le centre qui lutte pour leur préservation. - wollowstudio

Plus de 600 boîtes vendues partout en France

"On a déjà vendu plus de 600 boîtes, c'est la première fois que je fais des expéditions partout en France, en Île-de-France, dans le Sud", se réjouit le pâtissier de Lons-le-Saunier. Et il espère pouvoir mettre en place des ventes dans les lieux touristiques de la région : "les cascades des hérissons, Baume-les-Messieurs, aux Rousses", détaille Mathieu Paget.

Comptez 14,50 € les huit et 27 € la boite de seize. Avec à chaque fois, deux euros reversés au centre Athénas.