Le Beausset, France

Certes, elles se font un peu plus discrètes depuis les orages de la mi-août en Provence mais les cigales ont chanté très fort cet été. Elles ont tellement cymbalisé (nom du chant de la cigale, NDLR) que certains touristes ont porté réclamation !

"Comment se débarrasser des cigales ?" demandent les touristes

Au Beausset (Var), le maire a été, ces dernières semaines, abordé à deux reprises par des touristes qui voulaient tout simplement éliminer les cigales. « Ils m’ont demandé : est-ce que vous avez des produits insecticides pour passer sur les arbres ? Comment se débarrasser des cigales ? »

Elles font "crac-crac-crac". Ça n'a rien à voir avec un chant !

Selon Georges Ferrero, ces touristes ne s’entendaient plus parler, ils ont donc arrosé les arbres pour faire taire les cigales. Ils ont même contesté l’appellation « chant de la cigale » ! Elles font « crac-crac-crac… ça n’a rien à voir avec un chant ».

« Une situation désolante » pour l’élu varois. « J’ai été très choqué. Les cigales font partie de l’emblème de la Provence. Quand on vient dans le sud, on sait qu’il y a des cigales. Nous, on est fier de les avoir ! »