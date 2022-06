Les cigales commencent à chanter dans le Var

Avec environ 15 jours d'avance par rapport à l'an passé, les cigales commencent à chanter en Provence, et notamment dans le Var. Leur chant - ou cymbalisation - a été entendu ce jeudi quartier de La Loubière et des Lices à Toulon.

Il ne manquait plus qu'elles ! Avec ces températures estivales depuis plusieurs semaines sur la Provence, les cigales commencent à sortir de terre. Les premières cigales ont été entendues ce jeudi 2 juin, notamment du côté de Toulon, dans les quartiers de La Loubière et des Lices. Elles ont environ 15 jours d'avance par rapport à 2021. Les cigales mâles cymbalisent pour attirer les femelles quand il fait en moyenne 25 degrés.

Martine, habitante du quartier de La Loubière, a été la première à "donner l'alerte" : "Je déjeunais tranquillement avec mon mari sur la terrasse quand j'ai entendu une première cigale. Je me suis dit : ce n'est pas possible, elles sont déjà là ! C'est assez exceptionnel de les entendre aussitôt ! Mais je suis heureuse, c'est un bonheur de les entendre, ça veut dire que l'été est là et on va se régaler tout l'été avec elles !"