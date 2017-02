Habituées au Nord Franche-Comté depuis plus de vingt ans, les cigognes blanches sont de retour après leur migration de l'hiver. Certaines sont arrivées très tôt et s'installent même dans des endroits insolites.

Elles passent au dessus de la région depuis quelques jours. De retour du Portugal, d'Espagne ou même d'Afrique du Nord. Les cigognes blanches reviennent dans la région après leur migration de l'hiver. "Il y avait 22 couples dans la région l'an dernier, dont 15 dans le Territoire de Belfort, 5 en Haute-Saône et 3 dans le Jura", détaille Jean Michel Gattefait, le coordinateur cigognes blanches à la ligue de protection des oiseaux du Territoire de Belfort. Le spécialiste dénombre le même nombre d'oiseaux cette année dans le Territoire. "Les cigognes arrivent un peu en retard par rapport à d'habitude parce qu'elles ont dû faire face au froid et à la neige sur le trajet". Pourtant certaines sont là depuis plusieurs semaines déjà.

Des cigognes qui réclament à manger dans le jardin !

Á Brebotte, petit village de 350 habitants où trois nids sont installés depuis plusieurs années, les cigognes sont mêmes revenues en plein mois de décembre ! "On se demandait ce qu'elles faisaient là dans la neige", raconte le maire Jean Vallat. Transis de froid, les trois oiseaux ne trouvaient pas à manger. Par chance leur nid se trouve juste à coté de la ferme de Simone Babé. "Je leur ai donné à manger, qu'elles ne meurent pas de faim. Un jour j'étais en retard par rapport à l'horaire habituel, elles sont venues derrière la maison vers la table de salon de jardin pour réclamer", raconte l'agricultrice. "Il fallait même leur faire trois paquets, sinon elles se battaient", sourit Simone Babé.

Les cigognes de retour dans le Nord Franche-Comté : reportage à Brebotte.

"Les cigognes font l'amour pour la Saint-Valentin !"

Á Grandvillars, dans le Sud Territoire les cigognes se sont comme chaque année installée au dessus de l'école du Petit Prince. Les oiseaux revenus depuis quinze jours font le bonheur des 185 enfants. "On aime bien les cigognes, on les voit aller chercher des branches ou des verres de terre", raconte Célia. "Les oiseaux profitent bien des enfants aussi, on les voit régulièrement manger les restes de goûters dans la cour après la récréation", sourit la directrice de l'école Delphine Goncalves. Ne manque plus que les bébés cigognes pour combler les enfants. "Ils vont venir, elles font l'amour pour la Saint-Valentin", raconte Grégory, qui a bien observé les oiseaux ! L'an dernier les 22 couples Franc-Comtois ont donné naissance à 37 cigogneaux, dont 17 ont survécu à la pluie et se sont finalement envolés du nid familial.