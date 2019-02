Les cigognes de Sarralbe (et leurs millions de fans sur le web) sont de retour

Depuis quelques jours, un couple de cigognes a retrouvé son nid sur le toit de la mairie de Sarralbe, en Moselle Est. Le phénomène passionne de nombreux internautes qui les suivent sur webcam.Ils sont plus de 2,9 millions à suivre leur quotidien via la caméra.

Sarralbe, France

"C’est probablement un couple. Si c’était deux mâles, ils ne supporteraient pas au nid". Dominique Klein, responsable de l’association Cigogne en Moselle a la voix de ceux qui sont heureux. Deux cigognes sont revenues habiter le nid, sur le toit de Sarralbe, une commune située à l’est de la Moselle. On peut suivre leurs faits et gestes via la webcam installée par la municipalité.

Généralement, 20 à 30% des cigognes reviennent là où elles sont nées."

Les deux cigognes sont sédentaires, c’est-à-dire qu’elles ne migrent plus vers l’Espagne ou le sud de la France. Avec les hivers plus doux et moins longs, elles s’économisent et ne volent plus de longues distances.

Selon Dominique Klein, elles sont probablement restées dans le département, du côté de Grostenquin et du parc de Sainte Croix. Grâce aux balises, on sait qu’il y aurait environ 300 couples de cigognes en Moselle. A Sarralbe, on compte environ 30 nids.

Les fans des cigognes les suivent même la nuit sur la caméra installée sur le toit de la mairie - Copie d'écran webcam mairie de Sarralbe

La cigogne, oiseau star de Sarralbe

Il y a quatre ans, Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe, a installé une webcam sur le toit de la mairie pour permettre aux passionnés d’observer de plus prés les oiseaux. L’idée a séduit, y compris hors des frontières du département. Plus de 2,9 millions de personnes ont suivi le quotidien des cigognes.

"On a reçu des messages venant du Canada, des Etats Unis, du Japon, de la Pologne. Des gens s’inquiètent quand une des cigognes ne rejoint pas son nid."

Les cigognes n’ont pas seulement séduit à distance : elles ont un impact sur le tourisme de la commune mosellane. Un chiffre difficile à estimer pour le maire qui explique cette fascination par la capacité de l’oiseau à faire rêver.