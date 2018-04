Saint-Venant, France

Réputée en voie de disparition au début des années 70, il ne restait que quelques couples de cigognes en Alsace. Et puis l'oiseau a été protégé en 1981 et commence donc à faire sa réapparition en France. D'abord dans le Sud-Ouest, puis en Normandie et finalement dans le Nord-Pas-de-Calais depuis la fin des années 80. Une dizaine de couples auraient élu domicile dans le Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale, dans l'Audomarois et donc dans le Béthunois.

Un couple s'est déjà installé au sommet d'un nichoir installé par la LPO...

Serge Larivière, le président de la Ligue Protectrice des Oiseaux 62, surveille ces nouveaux arrivants d'un oeil attendri: "si ils installent leur nid et pondent ici, il y a de fortes probabilités pour qu'ils reviennent ensuite chaque année". Quand les cigogneaux auront atteint l'âge de prendre leur envol, ils seront bagués afin que l'on puisse suivre leurs migrations. "Deux seulement des 29 oiseaux que nous avons bagués ont été identifiés par la suite, dont l'un en Espagne".