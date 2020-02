Les cloches de l'église de Gouesnou déposées pour être restaurées

Gouesnou, France

Des yeux émerveillés face à Eugénie, la plus petite cloche de l'église Saint-Gouesnou, qui descend le long du clocher. De nombreux habitants sont venus assister à la dépose de ces cloches ce mardi : c'est la première fois qu'elles quittent le clocher depuis soixante ans.

Première dépose en 60 ans

Si les premières cloches datent de 1886, celles qui sonnent aujourd'hui quotidiennement n'ont été installées qu'en 1959. "Il avait fallu refondre les cloches après la Seconde Guerre Mondiale car elles étaient abîmées, explique Denis Bertin, président des Amis du Patrimoine à Gouesnou. L'église a été bombardée par les américains, car elle servait de point d'observation aux allemands, qui l'ont ensuite incendiée".

Anna, Joséphine, Suzanne et Eugénie sortent donc de leur beffroi ce mardi. Seule Eugénie a été déposée ce matin suite à un souci technique. "On fonctionne par transfert de charge pour les déplacer jusqu'à l'extérieur avant de les descendre à l'aide d'un palan et d'un treuil électrique", explique Rémy Couerbe, responsable régional de Bodet campanaire pour le Grand Ouest. Anna et Suzane doivent être restaurées dans les ateliers de la société, dans le Maine-et-Loire : "on va _restaurer le noyau central_, on ne peut pas le faire sur place car il faut les faire monter en températures".

Un symbole pour les Gouesnousiens

"Dès qu'on descend des cloches, ça attire du monde", lance Rémy Couerbe. Plusieurs dizaines d'habitants se sont ainsi réunis au pied de l'église pour voir la première cloche descendre. Pour Daniel Crouan, "c'est particulièrement émouvant" : sa tante Suzanne a été la marraine et a donné son nom à la troisième cloche. "Ces parrains et marraines ont disparu aujourd'hui mais il y a une pérennité, les noms sont inscrits dans l'airain, lance-t-il. Il y a une notion d'immortalité quelque part !".

Même les plus jeunes sont fascinés par l'opération. Une classe de CM2 a fait le déplacement. "C'est rare, elle sonne tous les matins mais c'est la première fois qu'on la voit", raconte Gabin. "Ça _fait bizarre de voir une cloche descendre_, on ne voit pas ça tous les jours", ajoute Nathaël. "Elle a l'air petite mais pourtant elle fait 245 kilos !", s'exclame un de leurs camarades, un brin étonné. La plus grosse, Anna, est pourtant bien plus imposante avec ses 1.292 kilos.

Les enfants sont nombreux à se presser autour d'Eugénie © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Les quatre cloches devraient retrouver l'église de Gouesnou en fin d'année.