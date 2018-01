Argenton-Sur-Creuse, Argenton-sur-Creuse, France

"J'aime la galette... savez-vous comment ?" A Argenton-sur-Creuse, la boulangerie Massé de la rue Victor Hugo, dans le quartier du marché au blé, a eu l'idée cette année de cacher dans ses galettes des Rois des fèves représentant quelques-uns des clubs sportifs de la ville, comme l'US Gymnastique d'Argenton, les écuries du Trait Blanc, l'US musculation ou encore les clubs de Judo et de VTT.

Une collection de 7 fèves en porcelaine

Le couple de boulangers entouré de ses apprentis. © Radio France - Jonathan Landais

"Promouvoir sa ville, je trouve que c'est une belle chose" (la boulangère) Copier

"L'épiphanie, c'est une bonne période commerciale, c'est l'occasion de se faire connaître auprès de nos clients par la qualité et la fraîcheur de nos produits", explique François-Régis Massé le boulanger. Cela fait déjà plusieurs années que le couple cache dans ses galettes des fèves à l'effigie d'Argenton. "On avait déjà fait les monuments, les églises, les pompiers d'Argenton aussi il y a quelques années, on avait photographié leurs véhicules" dit Geneviève, la femme du boulanger.

Si ça peut donner l'envie de faire du sport..."

"C'est la deuxième galette que je viens acheter, si ça peut donner à certaines personnes l'envie de faire un peu de sport après la galette, c'est très bien !" commente ce client. Les clubs sportifs sont évidemment ravis - certains ont même paraît-il déjà passé leurs commandes. Les fèves en porcelaine sont fabriquées par une société basée en Isère. Côté garniture, il n'y a pas que de la frangipane. Le boulanger propose aussides galettes parfum pruneaux, framboises, pommes, poires et galette à l'orange.

L'épiphanie sera célébrée le dimanche 7 janvier, mais l'opération dure tout le mois de janvier. La boulangerie Massé est située au 37 rue Victor Hugo à Argenton.