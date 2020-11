Les coiffeurs en plein "prépara'tifs"... avant le raz de marée attendu dans leurs salons

Contraints à un repos forcé pendant un mois, les coiffeurs sont dans les starting-blocks. Comme au mois de mai, il a fallu s'adapter à un protocole sanitaire, mais un peu moins strict, puisque s'il faut respecter 8 mètres carrés par client, les emprises des meubles ne sont plus décomptées de la surface au sol. Dans son salon de 55 mètres carrés situés dans le centre ville de Caen, le Workshop, Vincent Joignant le patron est prêt.

Ses deux salariées vont devoir travailler en alternance. "Elles travailleront sur des demies journées, trois matinées et trois après midi par semaine". Vincent a fait le plein de masques, gels et lingettes pour "désinfecter les outils, les peignes, les sièges, et tout le reste entre chaque client". Les commandes de shampoing et de coloration sont arrivées. Tout être prêt pour redonner de l'allure à des chevelures endommagées par le deuxième confinement. "On s'attend ceci dit à avoir moins de catastrophes à rattraper, tempère-t-il, les clients avaient anticipé et sont venus en nombre en octobre, et cette fois-ci la fermeture n'aura duré qu'un mois."

Une paroi a été installée entre les bacs à shampoing pour respecter les normes sanitaires © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Il se prépare donc à une ruée moins forte qu'au mois de mai, où c'est un véritable raz de marée qui avait envahi le salon. "On travaillait de 8 heures à 22 heures, là de toute façon, on fermera à 21 heures avec le couvre-feu". Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de travail. Le carnet de rendez-vous est déjà rempli jusqu'au 15 décembre. "Ça permettra de rattraper un peu la perte de chiffres d'affaire pour le mois de novembre" espère-t-il. Petit bémol cette année, on va devoir déroger à la tradition dans ce salon. "D'habitude, on offre le champagne pour Noël et le Nouvel An, là on ne va pas pouvoir boire avec le masque..! On espère que tout sera rentré dans l'ordre l'année prochaine."