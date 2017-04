Les collégiens de la Loire à la finale de la dictée d'Orthofolies : "non l'orthographe n'est pas ringard"

« Orthofolies 42 » ce mercredi 12 avril après-midi à Saint-Étienne avec près de 140 élèves de la Loire et de la Haute-Loire réunis pour plancher sur une dictée.

« Orthofolies 42 » : c’est un concours d’orthographe et de maîtrise de la langue française, proposé à l’ensemble des collèges des deux départements. Cette année encore, plus de 5 000 collégiens et 30 établissements ont pris part aux épreuves de sélection. La finale départementale a réuni 133 candidats.

Et ne vous dites pas que l'orthographe est une science dépassée à l'heure des SMS et des correcteurs automatiques… Pierre et Aloïsse sont deux copains du collège Saint-Paul de Roanne. Et ils débriefent avec plaisir après l'épreuve. Aloïsse est arrivé premier du classement des 4e. Pierre a, lui, fini troisième.

Aloïsse est arrivé premier du classement des 4e. Pierre a, lui, fini troisième.

Et, preuve que les nouvelles technologies font bon ménage avec l'orthographe, à peine sorties de l'épreuve, Eloïse et Jeanne, de Saint-Paul, à Roanne, vérifient sur leur smartphone les mots de la dictée.Un concours qui plait aussi aux professeurs. Amandine enseigne les lettres classiques à Montreynaud. « On leur répète assez souvent qu’un premier contact avec l’extérieur par l’écrit, c’est l’orthographe. Qu’une orthographe est nécessaire pour une lettre de motivation. Donc, tout entraînement est bon à prendre. »

On reviendra sur l'importance de l'orthographe avec l'invité de France Bleu Matin ce jeudi 13 avril. Colette Plaine, membre de l'association Lire à Saint-Étienne, ancienne proviseure du lycée d'Alembert (aujourd'hui Honoré-d'Urfé) et épouse de Jacques Plaine, créateur de la Fête du livre de Saint-Étienne.

Phrase test de cette dictée : "Ce déjeuner fut un vrai guêpier, malgré les cuissots de chevreuil prodigués par l'amphitryon."