Les commerçants havrais invitent les Rouennais à découvrir Le Havre

Dans le cadre des 500 ans du Havre, les commerçants du quartier Saint-Vincent Saint-Roch invitent gratuitement des rouennais à découvrir la Porte Océane samedi prochain. Un car au départ de Rouen est mis en place, il suffit juste de s'inscrire.

Les commerçants havrais invitent gratuitement les Rouennais à découvrir LH à l'occasion des 500ans de la ville ! L'association de commerçants de St Vincent-St Roch du Havre a mis en place plusieurs animations pour animer le quartier en plein 500ème anniversaire de la ville. Il y a par exemple des concerts gratuits en plein air au kiosque du square Saint-Roch tous les samedis entre 15h et 17h et il y a cette autre idée, faire venir les Rouennais ce samedi 24 juin en car. Le tout gratuitement ! Car souvent les habitants de Rouen ont encore, une mauvais image du Havre, ville qui a pourtant bien changé !

Moi rouennaise d'origine et connaissant cette petite rivalité entre Rouen et Le Havre, je me suis ditr que c'était l'occasion de faire découvrir la ville aux rouennais !"