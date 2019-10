Les conseils (des touristes) pour pêcher à pied pendant les grandes marées d'automne

Les touristes de la Toussaint partent à l'assaut du littoral ces derniers jours avec les dernières grandes marées de l'année. Par la force de l'expérience... ils apprennent quelques astuces de novices pour qui va pêcher à pied.

Vendée, France

Les dernières grandes marées de l'année avec des coefficients de 100 à 110 ont lieu cette semaine en Vendée et en Loire-Atlantique. Les touristes de la Toussaint en profitent pour tenter l'expérience de la pêche à pied. Et c'est fou comme on apprend vite.

Bottes versus va-nu-pied

Parce qu'à l'automne, le sable est plus mou, il n'est pas séché en surface par le soleil. Il fait aussi plus froid. Pas question d'oublier de mettre les bottes dans le coffre de la voiture, quoique. Certains vont à la pêche à pied... nu-pied. Parce que ce n'est pas toujours facile de se mouvoir dans la vase avec des bottes.

La règle d'or, c'est quand même de savoir s'arrêter. Partir trop loin et trop tard, c'est s'exposer au risque d'être rattrapé par la mer qui remonte. "Au galop", dit-on à Noirmoutier. Il faut emporter un téléphone, se renseigner sur les horaires de marée, et, sur le Gois par exemple, être remonté maximum une heure et demi après la basse-mer.