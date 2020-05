Les conséquences inattendues après les incendies d'antennes télécoms

Dans la nuit de dimanche à lundi, trois antennes prenaient feu à Herbeys, Jarrie et Seyssinet-Pariset (la Tour Sans Venin). Des incendies volontaires revendiqués ce mardi dans un texte publié sur un site proche de l'ultra-gauche libertaire. Les trois installations abritaient les antennes-relais d'opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi, pour la Tour Sans Venin, les émetteurs de la TNT et de 16 stations de radio dont France Bleu Isère.

Ouverture à distance

Parmi les conséquences observées depuis lundi, il y a évidemment les problèmes de réception des chaines de télévision, des radios, mais aussi les difficultés sur les réseaux mobiles. Les clients de Bouygues notamment semblent particulièrement touchés. De ce problème de réseau découle des conséquences plus étonnantes : des locataires n’ont parfois plus d’interphone… Car de nombreuses co-propriétés grenobloises ont opté pour un sytème qui envoie le signal directement sur le téléphone portable. Et dans ce cas, sans réseau, on ne peut plus ouvrir à distance la porte cochère.

Horodateurs déconnectés

Toujours à Grenoble, voilà que les horodateurs déraillent aussi faute de connexion. Il est impossible de payer le stationnement avec une carte ou de se faire délivrer un ticket gratuit de 20 minutes. La Ville conseille donc de payer en espèce, ou via l’application pour smartphone ParkNow. Enfin, pour ceux qui ont du réseau...