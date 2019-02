"Les Corrézians" : à Paris, l'association des expatriés de Corrèze prend son envol

Brive-la-Gaillarde, France

L'événement est rempli de symboles. En ce 19 février 2019, le rendez-vous est fixé à... 19h19 dans un établissement du 2e arrondissement de Paris. C'est là que se tient ce mardi la soirée de lancement de l'association "les Corrézians". Elle est créée depuis deux mois et a pour but de faire se rassembler les Corréziens expatriés dans la capitale.

Fédérer les forces vives issues de la Corrèze

Trois amis partis à Paris depuis plusieurs années sont passés à l'action après des paroles en l'air répétées maintes et maintes fois, sur la base d'une remarque. " Il y avait des réseaux de Bretons, d'Aveyronnais, de Périgourdins, de Corses, de Marseillais, de Toulonnais, etc. Bref, de partout " mais pas de Corréziens, ou alors chacun dans leur coin, relève Antoine Angeard, président d'une structure qui accompagne les collectivités en matière de développement économique. Il est Corrézien pour toujours, Parisien depuis 15 ans, et président de cette nouvelle association. " Pourtant, depuis le 19e siècle, il y a des amicales et des associations de Corréziens à Paris. L'idée n'est de prendre la place de personne, mais plutôt de retisser un lien entre tous ces réseaux et ces communautés pour que tout le monde se connaisse".

"Faire de la Corrèze une force"

Mais pourquoi faire ? Réponse de Delphine Maumot, Briviste expatriée depuis 17 ans, et vice-présidente des Corrézians. " L'idée est fédérer. Que ce soit les personnes en milieu professionnel, que ce soit les nouveaux arrivants à Paris, etc. pour faire de la Corrèze une force " explique celle qui est au quotidien architecte d'intérieur. Billets de train à échanger, covoiturage à faire, conseils et astuces pour la vie à Paris, réseau pour la vie professionnelle, moments festifs à partager, l'association se propose de servir à cela. " Mais aussi à bien d'autres choses qui restent à imaginer " reprend Antoine Angeard, il mise sur cette soirée de lancement " pour voir sur qui on peut compter, combien on est, et puis ce qu'il faudrait faire. On va interroger les participants ". Près d'une centaine de personnes a déjà confirmé sa venue et des personnalités issues de la Corrèze sont attendues. Le secret est gardé jusqu'au bout mais des références et des invitations sont faites à François Hollande, au mathématicien renommé et député Cédric Villani, aux rappeurs PNL ou à la créatrice de mode Marine Serre.