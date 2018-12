Les crèches à l'esprit légionnaire du 2° étranger de génie

Saint-Christol D'Albion, Saint-Christol, France

Les légionnaires du 2° REG de St Christol d'Albion ont présentés les crèches qu'ils ont construites de leurs mains. On imagine un lieu unique, une sorte de plateau où de nombreuses crèches sont exposées sous le regard bienveillant du colonel commandant le régiment.

En fait ce n'est pas tout à fait comme cela que ça se passe au Régiment Etranger de Génie.

Seize crèches sont installées dans les bâtiments abritant les différentes compagnies et sections et à chaque fois qu'on pousse une porte où il est marqué "crèche" on pénètre dans un univers différent mais à l'indéniable connotation légion. Un petit aperçu avec le reportage de Jean-Pierre Burlet :

A la légion la section crèche de Noël © Radio France - Jean-Pierre Burlet