Les "crop circles" de Saint-Babel n'en finissent pas d'attirer les curieux

Vous n'avez pas pu passer à côté de ces images qui tournent sur internet depuis le 21 juin et la découverte de ces grands cercles dessinés dans un champ de Saint-Babel, au Nord d'Issoire, où le blé a été couché.

Le premier cercle de blé couché se trouve tout près du bord de champ, à Saint-Babel, mais reste à peine visible depuis la route. © Radio France - Juliette Micheneau

Le phénomène s'appelle "crop circle" qu'on pourrait traduire par cercle de culture. Un terme anglais que le maire de Saint-Babel a bien du mal à prononcer : il n'en avait jamais entendu parler ! "C'est une première à Saint-Babel" s'amuse Guy Archimbaud qui préfère en sourire. Même si ces dégradations dans le champ de son cousin ont un peu abîmé la future récolte. L'agriculture n'a pourtant pas porté plainte, il sait que l'assurance ne l'indemnisera pas.

Un défilé de curieux

Dans le bar-restaurant du village en tout cas, les patrons ne veulent plus en entendre parler, fatigués de voir les curieux et surtout certains illuminés défiler dans leur commerce à la recherche du fameux champ. Anaïs Charfoulet, la secrétaire de marie a bien reçu une dizaine de coups de fils à ce sujet. Le maire Guy Archimbaud a compté une centaine de visiteurs, arrivés par groupes, à compter du vendredi qui a suivi la découverte.

Le maire de Saint-Babel, Guy Archimbaud et Anaïs Charfoulet, secrétaire de mairie. © Radio France - Juliette Micheneau

Un phénomène "passé de mode"

Si certains y voient des signes venus de l'espace, il est clair, ici, que le phénomène est signé de la main de l'homme. "Quand j'ai vu la photo, j'ai tout de suite compris que c'était un mauvais remake de tout ce qui a déjà été fait", commente Gilles Munsch, ufologue et spécialiste français des crop circles. Un phénomène très présent dans les années 80-90 en Angleterre où il les a étudié jusqu'à savoir identifier les traces laissées par les responsables. Pour cet expert la technique est souvent la même : on agit sur le bord du champ, on passe par les traces existantes, il suffit ensuite d'une corde tenue au centre pour tracer le cercle en couchant les blés à l'aide d'une planche.

Mauvaise plaisanterie ?

Alors qui a pu ainsi tracer ces cercles ? Le maire de Saint-Babel s'interroge sur le fait qu'un jeune originaire du village a donné l'alerte au journal la Montagne. "Est-ce qu'il l'a vu sur les réseaux ou est-ce qu'il faisait partie de la bande..." Guy Archimbaud n'a pas la réponse et l'histoire sera sans doute close la semaine prochaine puisque l'agriculteur va finir par moissonner sa parcelle.