Les cygnes noirs d'Alès transférés du Gardon au bassin du parc de la Tour Vieille

La guerre fait rage sur le Gardon d'Ales entre cygnes noirs et cygnes blancs. Avec des blessés. En l'occurrence, deux cygnes noirs retrouvés, l'un avec une aile brisée, l'autre avec une patte fracturée. "On a eu des rumeurs en tout genre explique Vincent Ravel, en charge de l'aménagement du Gardon dans la traversée d'Alès. Attaques de chien, maltraitance de la part de personnes,... Il s'avère que samedi matin, j'ai vu un cygne blanc en train d'attaquer un cygne noir sur la berge. Je me suis précipité pour séparer les animaux. Malheureusement, le cygne blanc fait deux fois la taille du cygne noir qui avait la patte cassée. _On pense que c'est le cygne blanc qui prépare sa période de reproduction qui attaque plein d'animaux_. Le mâle est très agressif pour défendre son territoire et sa femelle."

Trois à quatre semaines de convalescence

Les deux cygnes noirs blessés ont été transportés à la clinique vétérinaire de la Croix bleue à Bagnols-sur Cèze. Ils vont être gardés sur place trois à quatre semaines. "On va leur mettre des plaques et attendre que ça cicatrise. _Dès qu'ils sont guéris, on les récupèrera et on les mettra au parc de la Tour Vieille_. Le troisième sera récupéré dans la semaine et amené lui aussi dans le parc de la Tour Vieille. C'est un parc municipal clôturé où les oiseaux pourront être au calme et se reproduire. On va séparer la colonie des blancs et des noirs pour éviter qu'il y ait des victimes."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix