Les détenus des Baumettes font le service dans un nouveau restaurant, au coeur de la prison de Marseille

C'est un restaurant inédit qui ouvre ses portes ce mardi 15 novembre à la prison des Baumettes à Marseille. "Les Beaux Mets" proposent une carte entrée-plat-dessert, comme un restaurant bistronomique classique, sauf qu'ici ce sont des détenus qui font la cuisine et le service, dans l'établissement installé au coeur de la prison marseillaise.

Il s'agit d'un chantier d'insertion, porté par l'association Festin et l'administration pénitentiaire. Ici, ce sont 13 détenus en fin de peine (entre six mois et deux ans avant leur sortie) qui participent, en cuisine ou en salle. Les clients quant à eux, peuvent réserver comme dans tout restaurant, et venir déjeuner à midi, du lundi au vendredi, pour un repas obligatoirement sans alcool.

Entrée-plat-dessert à 35 euros aux Beaux Mets - Caroline Dutrey

Des détenus en fin de peine, à la rencontre des clients

Derriere son comptoir Kaha vous acceuille avec un grand sourire : "Bienvenue au restaurant des beaux Mets !". Le détenu apprenti-serveur s'est habitué à son nouveau rôle : "Il y a une partie des choses que je savais faire, et une grande partie qu'on m'a apprise, comme le vocabulaire ou utiliser certains ustensiles (...) ça pourra être utile pour travailler comme serveur dans un restaurant". L'insertion à la sortie, c'est tout l'objectif de ce projet pour l'association Festin. Tous les détenus ne travailleront pas forcément plus tard dans l'hôtellerie-restauration, mais le passage aux Beaux Mets, pour une période minimale de quatre mois, leur remet le pied à l'étrier et leur donne confiance en eux. L'association est également convaincue que ce projet évite la récidive chez les participants

_"_Les cellules sont juste en face, mais on n'y pense pas, quand on est en cuisine on oublie carrément la détention"-Karim détenu et cuisinier aux Beaux-mets

L'ambiance est chaleuse dans cette petite salle d'une quarantaine de couverts et la décoration soignée. Mais la prison est juste là, de l'autre côté de la fenêtre : "les cellules sont en face, mais on les oublie, on n'y pense pas, quand on est en cuisine on oublie carrément la détention", explique Karim qui aujourd'hui est posté aux fourneaux, pour préparer un crumble d'agneau.

Un restaurant cosy et bistronomique - Festin

La brigade est dirigée par la cheffe Sandrine Sollier, passée par des cuisines étoilées : "On essaie d'être beaucoup plus pédagogues que dans une cuisine classique à l'extérieur où c'est plus rigide. Là, on essaie de savoir comment ils vont, pour les accompagner au mieux dans leur journée".

Améliorer l'image du milieu carcéral, c'est aussi l'ambition de ce dispositif pour Armand Hurault, le directeur de l'association Festin : " C'est une occasion unique d'aller rencontrer des détenus qui ont envie de s'en sortir et sont dans une posture professionnelle à l'encontre de tout ce que le monde carcéral peut véhiculer comme cliché".

Seule condition à remplir pour les clients : présenter un casier judiciaire vierge, réserver au moins 72 heures à l'avance et se soumettre à quelques règles, comme laisser son téléphone portable à l'entrée.