Les deux coqs évadés en pleine ville de Poitiers ont été rattrapés !

Les deux coqs échappés dans le quartier de Chilvert à Poitiers ne volent plus de jardin en jardin. Le premier a été rattrapé dimanche dernier, le second ce mercredi soir. Le propriétaire a retrouvé le sourire et ses voisins peuvent maintenant dormir!

La chasse au coq est maintenant terminée dans le quartier de Chilvert, près du centre-ville Poitiers! Les deux coqs échappés le samedi 13 février ont été rattrapés, pour le plus grand soulagement de leur propriétaire... et de ses voisins.

Le propriétaire, Georges Fouin, a réussi à récupérer le second coq ce mercredi soir vers 23 heures. Il est allé le chercher dans un arbre du quartier, que l'animal avait choisi comme niche, au bout de la rue.

Sur les coups de 23h, j'ai pris une échelle, une lampe frontale et je suis allé le chercher à l'épuisette !

Le volatile a passé la nuit dans le salon, et trône sur un meuble devant un grand miroir. Il a chanté à 6h30 ce jeudi matin. Il doit être emmené à la ferme dans la journée. "Cette fois, il sera tout seul dans le carton!" lâche Georges Fouin, car il avait cinq coqs dans la même boîte quand ils se sont évadés.

Le coq attend son départ à la ferme dans le salon de son propriétaire. © Radio France - MC Fournier

Le premier coq avait déjà été rattrapé trois jours plus tôt, dimanche dernier, et emmené à la ferme... que ces animaux devaient rejoindre il y a dix jours.