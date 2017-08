Les deux lionceaux blancs du zoo de La Flèche ont désormais un nom

58 000 personnes ont voté sur la page Facebook du zoo sarthois pour baptiser les deux petits lions nés le 23 mai dernier !

Ils sont nés le 23 mai dernier, mais ils n'avaient toujours pas de nom ! C'est désormais chose faite : les deux petits lions blancs du zoo de La Flèche s'appellent donc Bao et Wouri, conformément aux votes des internautes sur la page Facebook du zoo de La Flèche. Le concours avait été ouvert la semaine dernière, le jour de la première sortie publique des deux lionceaux.

Bao comme le baobab, Wouri comme un fleuve du Cameroun

Les votants devaient départager deux noms pour chacun des deux petits : pour le premier, Tshwane, du nom de l'une des huit municipalités métropolitaines d'Afrique du Sud (12 351 votes) et Bao, abréviation de baobab (25 271 votes) ; pour le second, Oko, un prénom africain(9 992 votes), et Wouri, du nom d'un fleuve du Cameroun (11 365 votes).

Les deux jeunes mâles se ressemblent beaucoup, mais "Wouri est un peu plus gros que Bao" précise le zoo sarthois dans un communiqué et comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous.