Les deux Mayennais sont bien présents dans le troisième film OSS 117

Fin novembre 2019, Martin et Tété, deux amis Mayennais, se sont retrouvés sur le tournage troisième opus d'OSS 117, incarné par Jean Dujardin et réalisé par Nicolas Bedos en tant que simple figurant. Mais le rêve ne s'arrête pas là, puisqu'ils ont eu la chance de découvrir qu'ils sont bien dans le film, et non pas coupé au montage. Ces Mayennais avaient été contactés en 2017, après le succès de leur blague dans les rues de Laval qui consistait à placarder des affiches de l'ancien Président de la République René Coty.

"On est fier d'être dans le film bien sûr, mais surtout très fier de voir que notre blague, datant de 4 ans, se clôture aujourd'hui en 2021", se réjouit Martin. "On ne pensait pas faire ça ! En tant que fan des OSS précédents, forcément, jouer dans le dernier, c'est un magnifique souvenir", ajoute-t-il. "Nous allons faire des photos et les encadrer, pour raconter ça à nos petits-enfants", s'amuse Tété.

à lire aussi OSS 117 : des Mayennais sur le tournage le mercredi 11 décembre à Paris

"Le film est réussi en plus"

À la sortie de la salle de cinéma, les deux plaisantins discutent du film. Pour eux, ce troisième volet est dans la même veine que les deux précédents. "Même si on sent bien la patte de Nicolas Bedos", sourit Tété. "C'est du grand OSS, avec des blagues subtiles, d'autres moins, ce ton toujours moqueur des années 70-80 et de cet agent secret, pas très futé", constate Martin.

Martin et Tété prévoient de revoir le film prochainement, "pour avoir le temps de se prendre en photo, car c'est très court", explique Tété, membre du blog "Ouest-Franc", un blog décalé et humoristique, dans les mêmes tons que les blagues du personnage joué par Jean Dujardin.