Besançon, France

Ils ont 18 mois tout juste et ils quittent déjà le cocon familial. Les deux tigres mâles de Sibérie nés en septembre 2016 à la Citadelle de Besançon sont partis mercredi pour la Suède. Les deux frères ont atteint l'âge dit "de dispersion", et ils ont donc quitté leurs parents et leur soeur pour participer au programme de sauvegarde de leur espèce en danger.

Les deux bébés tigres vivront désormais dans le parc de Kolmarden, en Suède

Les deux tigreaux sont partis ce mercredi pour le parc de Kolmarden en Suède. Situé à 140 km au sud-ouest de Stockholm, ce parc zoologique et de loisirs ouvert depuis 1965 accueille près de 750 animaux. Saïan et Baïkal, les deux tigres bisontins, atteindront leur maturité sexuelle à l'âge de 4 ans. Ils auront donc largement le temps de faire connaissance avec les deux femelles qui les accueilleront dans l'espace "Tiger world", dans l'espoir de former deux couples dans le futur.

Pour la Citadelle de Besançon, qui poursuit donc sa participation au programme de sauvegarde du tigre de Sibérie, ce départ est donc dans l'ordre des choses. Chaque année près de 90 mammifères quittent le jardin zoologique de la Citadelle et environ 60 y arrivent.