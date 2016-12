VIDÉO - Les Dijonnais émus par le départ à la retraite du professeur d'Is-sur-Tille

La vidéo du professeur d'EPS qui est parti à la retraite a ému la France et les Dijonnais. "Touchant", "émouvant", "une belle histoire", les mots ne manquent pas pour qualifier la vidéo de ce professeur à qui les élèves font une haie d'honneur, avant qu'il parte en retraite.

Alain Donnat, le professeur de sport qui avait passé 38 ans au sein du collège Paul-Fort à Is-sur-Tille (Côte-d'Or) a littéralement fait le buzz sur la Toile, avec la vidéo dans laquelle il apparaît marchant au milieu des élèves du collège, qui lui ont fait une haie d'honneur lors de son départ en retraite.

"Ça se passe de mots"

Le professeur a été filmé, c'est sa femme qui a posté ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux, où elle a été partagée et vue plus de 700 000 fois. A Dijon, on a voulu savoir ce que ça faisait aux habitants de voir cette vidéo, si ça les avait touchés. Et "il n'y a pas de mots", comme le dit si bien une Dijonnaise, pour exprimer leur émotion, lorsqu'on leur montre la vidéo.

Certains sont émus aux larmes, d'autres sourient, mais tous pensent la même chose : "C'est une belle reconnaissance, pour un professeur, c'est le plus beau des cadeaux pour la retraite", explique Jérémy.