RÉTRO 2016 - Les dix infos insolites de 2016 dans l'Yonne

Elles vous ont fait sourire, surpris, vous les avez lues sur francebleu.fr et partagées sur les réseaux sociaux. Voici une sélection de dix infos insolites de l'année dans l'Yonne.

10 - Rémy, chasseur d’ovnis dans l’Yonne

Il scrute le ciel depuis plus de 30 ans. Il compile et analyse tous les signalements d’objets volants non identifiés. Rémy Fauchereau, 62 ans, n’a jamais rien vu d’inexpliqué mais il espère toujours. Il se passionne pour les ovnis depuis qu’il a 16 ans. Une passion qui s’est transformée, au fil des années, en une occupation très sérieuse. Cette activité lui prend des dizaines d’heures de travail toutes les semaines "facilement un mi-temps", dit le retraité. "J’aimerais bien voir quelque chose de semblable ou même de plus petit, mais voir quelque chose avant de mourir, pour être sur que je n’ai pas travaillé pour rien."

→ Lire l'article

-

9 - Le dernier fabricant de piano de France est installé dans l'Yonne

Stephen Paulello est le dernier facteur de piano en France et il est installé à Villethierry. Son dernier né, l'Opus 102 -un piano à 102 notes- est déjà réservé par le Musikverein de Vienne en Autriche. Comment créer un instrument parfait ? "On n'utilise qu'une partie d'un tronc d'arbre, quatre ou cinq mètres de tronc, dans ces cinq mètres on fait un choix absolument drastique. Il ne faut pas qu'il y ait de poche de résine quand il s'agit d'épicéa, de maladie du bois, de torsion des fibres, enfin il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer" explique Stephen Paulello.

→ Lire l'article

-

8 - Un musée du moule à chocolat à Villiers-sur-Tholon

Le musée du moule à chocolat est né il y a deux ans grâce à Sylvie Langlet, chocolatière durant 38 ans à l'ïle Saint-Louis à Paris. Dans un ancien corps de ferme, elle présente sa collection de 400 moules à chocolat en fer blanc fabriqués entre 1850 et 1950. Les moules à chocolat sont exposés dans une seule et unique pièce : des animaux, des outils , des moyens de transports... Pour Sylvie Langlet , ce sont tout simplement des œuvres d'art. "Ce sont des bijoux pour moi, vraiment. Tout a été imaginé : là c'est un mineur, là il y a Charlot, le petit soldat d'Andersen, la petite baigneuse..." raconte la chocolatière passionnée.

→ Lire l'article

-

7 - Un tableau de classe sur deux est fabriqué dans l'Yonne

Depuis 1873, l'entreprise Ulmann installée à Saint-Valérien fabrique des tableaux pour les écoles. Aujourd'hui, le tableau blanc effaçable à sec se taille la part du lion sur ce marché, mais le tableau "noir" et la craie n'ont pas dit leur dernier mot. Le tableau "noir" -vert en réalité- ne représente plus que 10% des ventes mais il n'a pas encore disparu, grâce à une poignée de nostalgiques et d'adeptes du crissement de craie. "Les 10% de tableaux traditionnels sont commandés parce que des professeurs restent attachés à la craie, des professeurs de maths pour la géométrie ou des professeurs de sciences", explique Emmanuel Dubois, le patron et propriétaire de la société Ulmann.

→ Lire l'article

-

6 - Une course inédite de "caisses à savon" à Irancy

C'était une première un 15 août à Irancy. Pour la première fois, le village viticole accueillait une course de "caisses à savon", des véhicules farfelus, bricolés, avec de la récup, sans moteur et à trois roues. Les habitants ont passé plusieurs semaines voire plusieurs mois à préparer leurs bolides. Ces voiturettes ont descendu les virages de la Côte d'Irancy, durant deux kilomètres.

→ Lire l'article

-

5 - Le Silex délocalise des concerts ...dans votre salon

Le Silex, la salle de musiques actuelles d'Auxerre, proposait pour la première fois jeudi 10 mars un un concert chez un particulier. C'est Francine qui avait proposé d'accueillir des musiciens dans sa maison à Merry-la-Vallée, ainsi que des spectateurs qu'elle ne connaissait pas. Deux concerts pop-électro étaient programmés. Pour Francine, "ça fait tout bizarre ! En même temps, c'est très sympa, parce que ça me permet de rencontrer plein de gens. De voir la maison avec des lumières, de la musique, ça la fait vivre totalement différemment. Je me sens tellement comme à la maison que j'ai oublié de mettre mes chaussures, je suis en charentaises !".

→ Lire l'article

-

4 - Bâtissez le château de Guédelon à la maison !

Un jeu de société sur le chantier médiéval de Guédelon a été mis en vente cette année, après cinq années de travail. Avant d'arriver sur le marché, quelques Auxerrois ont eu la chance de faire une partie avec le prototype dans la boutique "Cartes sur table", rue Fécauderie à Auxerre. La règle du jeu est simple, la même que dans la vraie vie, construire le château à l'aide de matière première que l'on trouve sur place. Des pions représentent des tuiles en argile, des pierres taillées, des charpentes en bois... Mais gare aux pénalités qui ralentissent le chantier !

→ Lire l'article

-

3 - Le jour où Fidel Castro a voulu offrir une île à Guy Roux

Au début des années 1990, Fidel Castro a très sérieusement proposé en 1993 à Guy Roux, l'entraineur de l'AJ Auxerre à l'époque, de venir entraîner une équipe cubaine de football. Il lui a même promis une île, s'il parvenait à détrôner le baseball, "un sport de yankees" importé des États-Unis, comme sport préféré chez les jeunes Cubains. El Comandante a entendu parler de Guy Roux, par son ami Gérard Bourgoin, ancien dirigeant de l'AJA et homme d'affaires qui commerçait et séjournait régulièrement à Cuba.

→ Lire l'article

-

2 - Bussy-en-Othe, un petit coin d'Écosse dans l'Yonne

Il y avait des cornemuses, des kilts et des muscles à Bussy-en-Othe le 5 mai pour la deuxième édition des "Highland Games", une tradition venue d’Écosse qui a conquis ce petit village de l’Yonne. Cela fait deux ans qu’au printemps, pour sa fête patronale, la petite commune icaunaise choisit d'organiser ces jeux traditionnels écossais, du sport et du folklore. Les épreuves étaient à la fois physiques et très techniques. Il y avait le lancer de poids -en hauteur ou en longueur-, le tir à la corde, et puis le célèbre lancer de troncs d'arbres : sans doute l’épreuve la plus spectaculaire et attendue par les spectateurs.

→ Lire l'article

-

1 - Migennes : 80 cm de boudin à avaler... sans les mains !

C'est un concours qui attire chaque année de nombreux curieux. Le concours du meilleur mangeur de boudin à Migennes, organisé par l'Amicale des marins. Pour cette 31e édition le dimanche 11 septembre, le principe n'a pas changé : manger le plus rapidement possible, et sans les mains, plusieurs dizaines de centimètres de boudin. Les plus ambitieux s'y sont préparés des semaines à l'avance. "J'ai pris quelques kilos pour habituer l'estomac à avoir de la nourriture en quantité" raconte William, le vainqueur du concours. Dix courageux ont relevé le défi cette année : six hommes et quatre femmes.

→ Lire l'article