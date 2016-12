Les dix infos insolites de 2016 en Côte-d'Or

Elles vous ont fait sourire, surpris, vous les avez lues sur francebleu.fr et partagées sur les réseaux sociaux. Voici une sélection de dix infos insolites de l'année en Côte-d'Or.

10 - L'hôpital des nounours soigne les doudous des enfants

Au mois de mars cette année, "l'hôpital des nounours" s'installe à la faculté de médecine à Dijon. Les étudiants en médecine, chirurgiens, radiologues, kinésithérapeutes et de sages-femmes ont reçu près de 1000 enfants pour soigner leurs doudous et pour les familiariser à l'ambiance des hôpitaux. "Une fois qu'ils ont amené leur nounours, quand eux iront à l'hôpital ils se diront 'moi je connais l'hôpital j'y ai amené mon nounours, je n'ai pas peur !'" nous expliquait une étudiante. Pendant ce temps, le centre commercial de la Toison d'Or à Dijon recueille les doudous perdus et poste leur photos sur sa page Facebook.

9 - À Dijon, suivez le guide pour visiter le réservoir Darcy

C'est rare et il ne fallait pas louper l'événement : le réservoir du parc Darcy à Dijon a ouvert à la visite le temps d'un week-end de novembre. L'occasion de découvrir un ouvrage très impressionnant : vingt-huit mètres de diamètre, 2300 mètres carrés, entré en service il y a 175 ans. Il a été conçu en 1840 et nous étions là pour le visiter.

8 - La Branlée, une bière lancée pour l’Euro 2016, imaginée à Nuits-Saint-Georges

A Nuits-Saint-Georges, la start-up Shopdebières a profité de l'Euro 2016 de football en juin pour vendre une bière spéciale, brassée en Belgique, au nom provocateur puisqu'elle s'appelle "La Branlée", une bière blonde de fermentation haute, fabriquée dans une brasserie belge, qui titre 5,2 degrés d'alcool. Pendant une compétition telle que l'Euro, la consommation de bière augmente de 50%. "La branlée" n'était pas un message pour les Bleus assurent les concepteurs. Pour preuve, sur l'étiquette ont pouvait y lire "Tous derrière la France", imprimée en bleu, blanc, et rouge, comme il se doit.

7 - Ils cherchent la voiture au fond du lac... elle est sur son parking à Dijon

Le 30 août, pendant près de deux heures, les pompiers ont cherché une voiture au milieu du lac de Panthier. Tôt le matin, ils avaient reçu le signal automatique de la balise GPS d'une voiture de location qui indiquait que le véhicule se trouvait au beau milieu du lac de Panthier à près de 250 mètres du bord. Une vingtaine d'hommes et de plongeurs se sont mis immédiatement en route, pour tenter de récupérer le véhicule. La Peugeot 208 attendait en fait sagement sur son parking à Dijon.

6 - Une bûche de Noël en hommage à la Bourgogne

C’est un beau clin d’œil à la Bourgogne qu’a offert cette année le célèbre restaurant étoilé de Saulieu, le relais Bernard Loiseau pour sa bûche de Noël. En forme de toit, il a repris les couleurs des tuiles vernissées telles qu’on peut les admirer sur certains édifices emblématiques de notre région, comme l’Hôtel Dieu de Beaune. Le marron pour la terre, le rouge pour le vin, le vert pour la vigne et l’or pour les couleurs d’automne. Sur un lit composé d’un biscuit moelleux au pain d’épice parfumé à la badiane et au poivre blanc, viennent délicatement se coucher deux mousses au chocolat et une mousse au cassis.

5 - Un cimetière de voitures à vendre (ou à admirer)

Une vente aux enchères était organisée le 23 avril à Brazey-en-Plein pour quelque 200 modèles de vieilles voitures. La plupart ne roulaient plus, mais pouvaient s'avérer intéressantes pour les amateurs de pièces détachées. Ce spectacle d'épaves valait le détour. Imaginez des modèles que certains ont connu dans leur jeunesse : des Citroën DS, des 203, des 2CV rouillées, recouvertes de mousses, envahies par la végétation. Les mises à prix étaient fixées à moins de 200 euros pour certains lots.

4 - Il saccage l'Apple Store avec une boule de pétanque

Décidément, l'Apple Store du centre commercial de la Toison d'Or a connu quelques soucis. Après que des voleurs s'y servent en groupe en janvier, fin septembre c'est un homme d'une trentaine d'années qui est entré dans la boutique, armé d'une boule de pétanque. Il a saccagé du matériel exposé à l'entrée de la boutique. La scène a été filmée et mise en ligue par un témoin. Téléphones, tablettes et ordinateurs ont été réduit en miettes. L'auteur expliquait être en litige avec Apple. Des parodies ont rapidement circulé sur internet. Au final, l'homme a été condamné à six mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et à rembourser le magasin à hauteur de 60.000 euros.

3 - Le rappeur Greg Frite veut dépoussiérer le ban bourguignon

Le ban bourguignon à la sauce rap, ça donnerait quoi à votre avis ? La question a été posée début janvier par le rappeur "Greg Frite", un banlieusard parisien installé avec sa famille en Bourgogne depuis huit ans et désormais dijonnais depuis deux ans. Il a composé une chanson et un clip en hommage à Dijon. "Je me suis dit 'mais qu'est ce qui se passe' ? 'Qu'est-ce que c'est que cette chorégraphie' ? Et puis le ban bourguignon c'est comme les frites, il n'y en jamais qu'un seul. Donc cinquante fois plus tard, là je me suis dit qu'il se passait quelque chose au niveau de la rythmique, j'entends une syncope antillaise !" explique l'artiste.

2 - Une monitrice d’auto école enseigne après avoir consommé de la cocaïne

Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Une monitrice d’auto-école a été contrôlée positive à la cocaïne à Beaune, début octobre, alors qu’elle dispensait un cours de conduite. Cette femme, âgée de 43 ans, était également enseignante "sécurité routière". Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ.

1 - Une haie d'honneur de 700 collégiens pour le départ en retraite d'un professeur

La vidéo a été déjà vue plus d'un million de fois sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne. Beaucoup d'émotion pour Alain Donnat, ce professeur de sport au collège Paul-Fort à Is-sur-Tille (Côte-d'Or) qui a pris sa retraite à la mi-décembre. Au moment de son départ, les élèves du collège Paul-Fort à Is-sur-Tille ont formé une haie d’honneur. "Le plus beau cadeau pour un professeur", selon lui. Cette ovation avait été préparée quelques jours auparavant par la Conseillère principale d'éducation de l'établissement. "J'ai croisé des regards d'enfants qui pleuraient, j'étais obligé de pleurer aussi" nous expliquait le nouveau retraité, avec la gorge serrée.

