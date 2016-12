Les dix infos insolites de 2016 en Drôme Ardèche

Elles vous ont fait sourire, surpris, vous les avez lues sur francebleu.fr et partagées sur les réseaux sociaux. Voici une sélection de dix infos insolites de l'année en Drôme Ardèche.

10 - Un bébé guépard sauvé grâce à l'adoption

Le Safari Parc de Peaugres (Ardèche) a fait adopter Zoé, un bébé guépard né le 31 mai, par une autre femelle guépard. Celle-ci avait mis bas quelques semaines plus tôt. L'objectif était simple : sauver le petit félin. La méthode était inédite d'autant plus que dans la nature, contrairement aux lions, la femelle guépard est solitaire, elle s'occupe seule de sa portée et ne va pas spontanément recueillir un petit en détresse. Zoé est visible du public et a un frère et un sœur d'adoption.

→ Lire l'article

-

9 - Un obus dans les patates

Le 12 mars, le client du supermarché Leclerc de Bourg-lès-Valence fait étonnante découverte : une tête d'obus au beau milieu de pommes de terre qu'il avait achetées. Il a alors décidé de ramener l'objet au magasin. Il s'était lancé dans l'épluchure de pommes de terre quand il a découvert l'objet métallique un peu plus gros que les tubercules. Les démineurs de Lyon sont intervenus. La tête d'obus datait de la Seconde Guerre mondiale et ne ne présentait pas de danger. La tête d'obus devait sans doute se trouver dans un champ du Nord de la France.

→ Lire l'article

-

8 - Des crèmes pour le visage à base de bave d'escargots drômois

La société de cosmétique Mlle Agathe se fournit depuis 2013 en bave à la Ferme aux Escargots, à Albon, dans le Nord Drôme. Le mucus de gastéropodes est réputé pour ses vertus dermatologiques pour les crèmes de jour, de nuit, des sérum contour des yeux ou encore des masques hydratants. Cette bave d'escargot est extrêmement riche en molécules nécessaires à la peau. On y trouve de l'allantoïne, de l'élastine, du collagène, des vitamines A B D et E, et des antibiotiques naturels.

→ Lire l'article

-

7 - Le livreur recherché par la police effectue une course ...au commissariat

Culotté ou inconscient ? Un chauffeur livreur lyonnais est venu effectuer une livraison le 20 avril au commissariat de Valence alors qu'il était inscrit sur le fichier des personnes recherchées après une condamnation pour des délits routiers. Dans sa cargaison, des cartons avec les nouveaux polos qui devaient remplacer les chemises des uniformes. Vue sa destination, l'homme ne pouvait pas ignorer qu'il allait rencontrer des policiers, mais il ne savait sans doute pas qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche.

→ Lire l'article

-

6 - Des chaussons à colorier fabriqués à Romans-sur-Isère

L'entreprise Insoft, basée à Romans, a lancé en septembre une gamme de chaussons personnalisables. Les enfants n'ont plus qu'à exprimer leur créativité sans se faire disputer. Ces chaussons fabriqués en France, vendus blancs, avec le motif tête de lion ou mandala, sont personnalisables avec des feutres. Il suffit de donner libre cours à son imagination. Les chaussons sont éco-conçus, sans colle ni PVC et ne contiennent aucun produit nocif. Leur prix est de 49 euros.

→ Lire l'article

-

5 - La rivière Ardèche en vert fluo

La rivière Ardèche a pris une impressionnante couleur verte le 25 avril entre Vogüé et Lanas. Ce n'était pas une pollution mais un acte délibéré dans le cadre d'une opération nationale des personnels de l’État en charge de l'environnement. Ils protestaient contre les baisses d'effectifs. Le colorant est utilisé habituellement pour identifier les sources ou réaliser des cartographies est inoffensif. Il ne présentait aucune toxicité et s'est dissout sous l'effet de la lumière.

→ Lire l'article

-

4 - Quand le facteur intérimaire jette près de 40 kilos de courrier "pour ne pas finir tard"

C'était fin janvier dans le Drôme. Un facteur remplaçant de 20 ans a été placé en garde à vue après la découverte d'un gros tas de courrier sur un terrain vague à Bourg-lès-Valence un mois plus tôt. Il a reconnu que cela faisait six jours qu'il jetait ainsi une partie du courrier parce que la tournée était chargée et il a expliqué qu'il en avait marre de finir vers 17 heures.

→ Lire l'article

-

3 - Un feu tricolore "taquin" à Valence, à la fois vert et rouge

À la mi-octobre, un feu tricolore est devenu rouge et vert en même temps sur le boulevard Winston-Churchill à Valence. Le dysfonctionnement a mis dans l'embarras plusieurs automobilistes. "Au début, les trois couleurs étaient allumées, l'orange s'est éteint, et sont restés le rouge et le vert" nous expliquait un automobiliste. En théorie "ce cas de figure ne peut pas arriver", selon les services de la ville en charge du fonctionnement des feux tricolores.

→ Lire l'article

-

2 - Une chatte retrouvée dans la Drôme 16 ans après sa disparition

Chipie avait disparu en 2000 alors que ses propriétaires du Nord Isère étaient en vacances en Ardèche. Elle a été identifiée en mai, non sans mal, à partir de son tatouage. Cette chatte a été retrouvée à Saint-Restitut, mi-avril. Elle apparaissait âgée mais surtout aveugle. "Seize ans après. C'est juste énorme, une grosse émotion, j'en ai pleuré !" nous racontait la propriétaire de l'animal.

→ Lire l'article

-

1 - Rihanna en visite à Mauves en Ardèche

La chanteuse Rihanna a fait escale à Mauves, en Ardèche le 18 juillet. Oui Rihanna. La Rihanna qui chante Diamonds. La chanteuse de la Barbade donnait un concert devant près de 40.000 spectateurs réunis au parc OL à Lyon le lendemain. La vedette aux 54 millions d'albums vendus dans le monde est venue visiter en toute discrétion le domaine viticole Jean-Louis Chave.

→ Lire l'article