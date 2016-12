Les dix infos insolites de 2016 en Pays de Savoie

Elles vous ont fait sourire, surpris, vous les avez lues sur francebleu.fr et partagées sur les réseaux sociaux. Voici une sélection de dix infos insolites de l'année en Savoie et Haute-Savoie.

10 - Les zombies ont envahi Annecy

Alerte zombies ! Plus de 300 personnes ont défilé le 31 octobre dans les rues d'Annecy, à l'occasion de la fête d'Halloween. De fausses plaies, du sang, des yeux crevés. Les déguisements étaient pour le moins réalistes. Frissons garantis. La horde était majoritairement composée d'adultes. C'est le côté festif qui les a attirés. Certains parents ont même forcé leurs enfants à venir. "Toute la journée, on est sérieux. Là, pour une fois, on peut s'éclater. Ça soulage parce qu'on est masqué, personne ne sait qui on est" nous racontait un participant.

→ Lire l'article

-

9 - "Les Dieux du Lac", le calendrier des rugbymen de l’USRA

Les joueurs de l’US Annecy Rugby ont posé dénudés. Des photos dans le lac mais aussi dans une boulangerie ou encore dans une déchetterie. Des lieux insolites pour faire la promo du club mais aussi celle de ses partenaires financiers. L'opération s'inspire des joueurs du Stade Français, "Les Dieux du Stade", les premiers à avoir fait tomber le maillot. Le calendrier propose donc 11 photos où les joueurs annéciens sont mis en scène dans les entreprises de leurs sponsors. "Si c’est un photographe professionnel qui a fait les photos, on n’est pas des mannequins. On n’a pas tous tablettes de chocolats et des pectoraux" raconte un des rugbymen.

→ Lire l'article

-

8 - Une poussette électrique pour les enfants des crèches d’Annecy-le-Vieux

C’est une première en France. La ville d’Annecy-le-Vieux a investi en juillet dans une poussette six places à assistance électrique. Coût : 4000 euros. Le drôle d’engin vert pomme a tout de suite adopté par les enfants et le personnel des crèches. Tous les enfants veulent monter dedans. "Ils se précipitent, ils ont l’impression d’être comme dans un manège", sourit Isabelle Astruz adjointe au maire. Cette poussette de conception italienne est entrainée par un petit moteur électrique avec des freins électro magnétiques. Tous les sièges sont équipés de ceintures de sécurité trois points avec appui-tête. Vitesse maximale : 5 km/h ! Sécurité garantie.

→ Lire l'article

-

7 - Des moutons dans la ville

Depuis début mars, une quarantaine de moutons Thones-et-Martaud -une race savoyarde- se sont installés dans de le Parc Dollfus, à Évian. C'est ce qui s'appelle le pastoralisme urbain et tout le monde, le berger comme la ville, y a trouvé son compte. "C’est génial pour la gestion différenciée des espaces verts", reconnaît Sylvain Rochy du service parcs et jardins de la ville d’Evian. "Les déjections des moutons servent d’engrais (100% bio)." Et puis le mouton c’est aussi une tondeuse naturelle. "Cela nous permet d’entretenir les espaces verts à moindre coût."

→ Lire l'article

-

6 - Un supporter annécien dort dans sa voiture pour suivre les Bleus

Il a eu un moins de juin chargé, pendant l'Euro de football en France. Dominique Kovacic habite Annecy et n'a râté aucun match des Bleus : ce secrétaire administratif les a suivi partout, dans sa voiture. Il a dormi dans son véhicule. Pas grave, ce fan du ballon rond voulait s'offrir ce cadeau pour ses 50 ans. L'aventure lui a coûté 600 euros d'essence. Par mesure d'économie, il se lave aussi sous la douche à la plage ou en piscine, et se permet rarement d'aller au restaurant. C'est le prix de sa passion. "J'ai eu 50 ans cette année, je voulais faire quelque chose d'original.. et voilà, je m'éclate !" nous racontait-il.

→ Lire l'article

-

5 - Un sapeur-pompier volontaire aide sa femme à accoucher dans leur salon à Villargondran

C'était au tout début de l'année. Un sapeur-pompier savoyard a accouché sa femme à Villargondran-en-Maurienne. Dans la nuit de vendredi à samedi, François a aidé sa femme Lydie à mettre au monde leur troisième enfant. L'accouchement était prévu trois jours plus tard, mais une nuit vers 3 heures du matin Lydie s'est réveillée avec des contractions. "J'ai senti que le bébé arrivait" confiait-elle. François, le papa, a foncé chercher la voiture mais c'était trop tard. Tout a été très vite, le bébé est né en seulement quatre minutes ...sur le canapé du salon.

→ Lire l'article

-

4 - Le Thiou devient vert fluo à Annecy

Drôle de surprise pour les annéciens le 25 avril à Annecy. Le Thiou, le cours d'eau qui traverse la ville, a été coloré en vert fluo. Pollution ? Hallucination ? Non, simplement une action volontaire des agents de l'environnement pour attirer l'attention sur l'état alarmant de la biodiversité en France, alors que s'ouvrait à Paris la quatrième conférence environnementale. Le colorant utilisé était un colorant inoffensif pour le milieu aquatique.

→ Lire l'article

-

3 - Un camion bloqué trente-quatre heures à Saint-Pierre-d'Albigny

Il avait un compas dans l'œil ou bien ? En mars, il a fallu 34 heures pour débloquer un semi-remorque de 38 tonnes coincé entre deux maisons dans le hameau de La Noirat à Saint-Pierre d'Albigny. Le véhicule d'une entreprise lituanienne transportait des structures métalliques à livrer à Ecoles-en-Bauges et s'est engagé sur la petite. Serguei, le chauffeur, ne pouvait ni avancer ni reculer et avait semble-t-il fait trop fait confiance à son GPS.

→ Lire l'article

-

2 - Fabriquer ses meubles ou sa maison avec des skis usagés

En novembre, le salon "Un Dimanche de Récup" à Chambéry nous apprenait une façon originale de recycler ses vieux skis : en faire des tables, chaises et autres meubles ou même des structures d'habitations provisoires, type Yourtes. C’est l’idée qu’a eu Chambéry Ski Service, une boutique installée dans le Faubourg Montmélian. On y vend et entretient du matériel de ski. "Le gisement est considérable. Nous récupérons de vieux skis grâce à uniquement trois containers installés dans l’agglomération chambérienne et on a ainsi environ 50 paires par semaine" explique Philippe Serpollet,de Chambéry Ski Service.

→ Lire l'article

-

1 - Un pompier plonge dans l'Isère pour sauver une automobiliste en détresse

Le 23 mai, un pompier savoyard n'a pas hésité à plonger dans l'eau gelée de l'Isère à Tournon, près d'Albertville, pour secourir une femme d'une quarantaine d'années qui avait fait une sortie de route. Le pompier s'est jeté en tee-shirt dans l'eau à 8°c pour aller la chercher, à une quinzaine de mètres de la berge. Cet homme courageux, Eddy Gosset, est adjudant-chef au centre de secours d'Albertville et pompier depuis 28 ans. "Déjà je lui ai dit qu'elle ne risquait plus rien, qu'elle était attachée et que je ne la lâcherai pas, qu'on allait tous les deux sortir, qu'elle allait revoir ses enfants. Il n'y avait aucun souci, à part qu'elle avait très froid. J'ai fait comme je pouvais pour la réchauffer : je lui ai frotté le dos et on a attendu (une vingtaine de minutes)."

→ Lire l'article