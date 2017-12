Elles vous ont fait sourire, surpris, vous les avez lues sur francebleu.fr et partagées sur les réseaux sociaux. Voici notre sélection de dix infos insolites de l'année en Drôme Ardèche. À relire, à partager ou à redécouvrir.

10 - Un ours en peluche sauvé de la noyade par des pompiers et policiers en Ardèche

C'est l'histoire d'un sauvetage hors du commun, dans le Rhône, entre Saint-Péray et Guilherand-Granges, le 13 février. Plusieurs sapeurs-pompiers et policiers ont été mobilisés pour sauver...un ours en peluche ! Au départ, c'était une affaire prise très au sérieux par les agents. Une femme avait cru voir un homme se noyer.

© Maxppp -

9 - Un faux gendarme arrêté par les vrais

Un Montilien de 59 ans, qui se prenait pour un motard de la gendarmerie, a été arrêté fin juillet à Donzère, dans le sud de la Drôme. Il a expliqué vouloir "aider" les automobilistes qui en auraient eu besoin. Tout son matériel lui a été confisqué.

© Maxppp -

8 - Un bébé girafe naît devant les visiteurs au Safari de Peaugres

Le 6 juillet, les visiteurs du Safari de Peaugres ont pu assister à la naissance de Nafasi, un bébé girafe de Rothschild. Après quinze mois de gestation, cette petite femelle a d'abord fait une chute de deux mètres de haut, car les girafes mettent bas debout. Nafasi veut dire "chance" en Swahili, langue parlée au Kenya notamment. Les girafes de Rothschild sont une espèce menacée et vivent en Ouganda et au Kenya. On en compterait moins de 1600 à l'état naturel.

- © Safari zoo de Peaugres

7 - Les drôles de bulletins de vote du second tour de la présidentielle

Le 7 mai, lors du second tour de l'élection présidentielle, on a compté un nombre record de bulletins blancs en Drôme et en Ardèche. S’ajoutent à cela les bulletins nuls, avec des électeurs parfois très imaginatifs. Des dessins, de l'argent, un petit mot, découvrez ce qui a été déposé dans des urnes.

6 - Un boa de près de deux mètres dans le jardin

Le 5 août, un habitant de Vaudevant, en Ardèche, a découvert un boa constrictor de près de deux mètres dans son jardin. Plutôt que de paniquer, tous les villageois sont venus admirer la bête avant que les pompiers ne s'en emparent.

-

5 - Un comédien passe pour un terroriste dans les toilettes d'un TGV

Petite frayeur dans un TGV le 7 juin. Un comédien a été pris pour un terroriste en gare de Valence TGV. Alors qu'il répétait une pièce de théâtre en anglais dans les toilettes d'un wagon, le contrôleur a pris peur et les gendarmes ont interpellé le voyageur. Le contrôleur avait cru comprendre qu'il parlait d'"armes", et a entendu les mots "gun" et"weapon". L'homme était enfermé dans les toilettes un bon moment sans en sortir.

4 - Une citrouille de 291 kilos en Ardèche

Mieux vaut qu'elle ne vous tombe pas sur le pied. En revanche, elle peut vous occuper un moment si vous la cuisinez... A Baix, David Perroud a cultivé une citrouille de près de 300 kilos. Il l'a transportée à l'aide d'un transpalette à l'entrée de sa maison pour faire plaisir aux passants qui parfois s'arrêtaient faire une photo. Pour info, le record de la plus grosse citrouille dans le Guiness des Records est établi à 1191 kilos.

3 - Des automobilistes coincés au péage à cause du changement d'heure

Plusieurs automobilistes se sont retrouvés coincés au péage de Valence-Nord, sur l'A7, dans la nuit de samedi 28 au à dimanche 29 octobre. A cause d'un bug inédit chez Vinci Autoroutes lié au changement d'heure, certains ont dû patienter près d'une heure avant de forcer les barrières.

© Maxppp -

2 - Le dentiste qui donne rendez-vous à 5 heures du matin

Il est le seul dentiste de la Drôme à démarrer ses journées aussi tôt. Joël Masson donne ses premiers rendez-vous à partir de 5 heures du matin à Portes-lès-Valence (Drôme). C'est un patient qui lui a donné l'idée il y a une dizaine d'années, et depuis, son agenda est bien rempli au petit matin.

© Radio France - Maxime Bacquié

1 - Ils ouvrent leurs volets et trouvent... une voiture dans leur piscine !

Fin juin à Sarras (Ardèche), un jeune conducteur a terminé sa course dans la piscine de ses voisins. Il n'y a pas eu de blessé. On imagine la surprise de Maguie, la propriétaire de la piscine. "Quand je me suis levée à 7 heures du matin, mon portable a sonné, c'était ma voisine. Elle m'a dit 'mon fils m'a dit que sa voiture était dans ta piscine'. Sur le coup je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, puis j'ai ouvert mes volets et là j'ai effectivement vu une voiture, dans la piscine. La surprise totale !"

