Les dix infos qui vous ont fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Besançon en 2016

Tragique ou cocasse, émouvante ou étonnante, l'actualité vous a fait réagir tout au long de l'année sur la page Facebook de France Bleu Besançon. Voici le top 10 des informations les plus remarquées en 2016.

Il faut de tout pour faire une année d'information. Souvent tragique, le fait divers peut parfois être cocasse comme le prouve l'information en tête de ce classement. Il y a de belles histoires qui se terminent mal, des événements spectaculaires, des débats de société. Dans le top 10 des sujets qui vous ont fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Besançon en 2016 figurent les sujets les plus commentés, "likés", partagés et "cliqués".

Votre info préférée, c'était en juin : des braqueurs deviennent la risée de toute la France (et même au-delà) en tombant sur le GIGN. Les deux malfaiteurs sont interpellés par les gendarmes venus dîner dans le fast food qu'ils voulaient braquer. Cette mésaventure fait le tour du monde et les choux gras des médias anglo-saxons, de la BBC au Telegraph, en passant par CNN et le New York Times.

En janvier : la terre tremble dans le Doubs. Pas de victimes ni de dégâts, mais comme toujours, une vive émotion.

Août : brusque montée des eaux à Vesoul. En avril, des inondations dans le Doubs vous ont également fait réagir.

En juin : la soirée en discothèque tourne au drame. En octobre, une jeune femme a été fauchée par un autre véhicule, au même endroit.

Le conte de Noël 2015 tourne au vinaigre en avril 2016. Le boulanger voulait céder son commerce au sans-abri qui lui avait sauvé la vie. Les deux hommes se sont quités fâchés.

En avril, l'étonnant périple d'un agriculteur qui fait le Doubs - le Vaucluse, aller-retour en tracteur, mais doit laisser sa remorque en route.

Novembre : tragique découverte dans une écluse sur le Doubs. L'affaire n'a pas encore été élucidée.

Février : la réforme de l'orthographe fait causer. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur à la rentrée 2016.

En février, un accident de car endeuille la Franche-Comté. Deux adolescents ont péri dans ce drame.

En septembre, on ne passe pas loin de la fondue géante, quand il faut décharger à la main 30 tonnes de comté.

