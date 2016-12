Les dix infos qui vous ont le plus fait réagir en 2016 sur France Bleu Champagne-Ardenne

Evénements dramatiques ou plus légers : l'année 2016 vous a fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Champagne-Ardenne. Retrouvez ici les dix infos les plus lues et commentées cette année.

Tout au long de l'année 2016, vous avez réagi à l'actualité sur la page Facebook de France Bleu Champagne-Ardenne. Que ce soit des événements proches de vous ou plus lointains, vous vous êtes indignés, vous avez souri, et même ri. Voici les dix infos les plus lues et commentées sur notre page Facebook.

Le marché de Noël restreint cette année à Reims

Tous les chalets sont rassemblés autour de la cathédrale de Reims. La place d'Erlon. Ils désertent cette année la place d'Erlon. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez nos internautes.

Patinoire, piscine et salle de spectacles : Reims dévoile son ambitieux projet

Vous vous êtes demandés si ce n'était pas un poisson d'avril. Notre article a été publié le 1er avril. Mais non !

Yvette Lundy fête ses 100 ans « Je n’ai pas vu le temps passer »

Résistance marnaise, rescapée des camps de concentration, Yvette Lundy a soufflé ses 100 bougies cette année.

Les salariés du stade de Reims devant le risque de la descente en ligue 2

Alors que la saison 2015-2016 touche à sa fin, les salariés du Stade de Reims s'inquiètent d'une relégation en Ligue 2. Le club emploie au total près d'une centaine de personnes.

Un réseau de prostitution itinérante démantelé à Reims

Six personnes, dont trois rémois d'une même famille, ont été interpellées dans le cadre d'un réseau roumain de prostitution itinérante qui sévissait dans une quinzaine de villes en France.

Le nouveau nom de la région sera bientôt choisi

C'est Grand-Est qui a été choisi finalement mais à l'époque, on parlait d'Acalie, Nouvelle-Austrasie ou Rhin-Champagne. Et cela n'a pas manqué de vous faire réagir. "Franchement nul! La pile alcaline", écrit par exemple Cyril. Les commentaires sont très nombreux sur notre page Facebook.

Mordu par une tique, ils contractent la maladie de Lyme

La maladie de Lyme, vous connaissez ? Frédéric, 41 ans a donné son témoignage à Olivier Cattiaux sur France Bleu Champagne-Ardenne. Après une morsure de tique en 2000 lors d'un pique nique près de Fismes (Marne), il a contracté cette maladie.

A Epernay, les livres sont en libre-service au parc de l’hôtel de ville

Sur les étagères, on trouve un classique comme "Madame Bovary" de Flaubert, les "Contes rouges du chat perché" ou encore "Les aventures du Petit Nicolas". Une initiative saluée.

Un lycéen poignardé devant le lycée Roosevelt à Reims

Voilà un fait divers qui vous a bouleversé. Une simple bagarre qui tourne mal. L'auteur présumé de l'agression, âgé de 16 ans, a été mis en examen pour violences volontaires aggravées.

Affaire Vincent Lambert : son épouse Rachel est désignée tutrice

C'est un véritable feuilleton judiciaire depuis trois ans. La famille de Vincent Lambert se déchire autour de son maintien en vie ou non. La justice a désigné Rachel Lambert tutrice de son mari. Une décision récemment confirmée en appel.