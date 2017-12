France Bleu Champagne-Ardenne, la radio qui vous ressemble. Vous connaissez le slogan. Mais c'est aussi une page Facebook qui vous ressemble. Vous ne manquez pas de réagir à l'actualité, à commenter, à vous indigner, à sourire et même à rire. Voici les dix vidéos que vous avez le plus aimées. Des vidéos insolites, amusantes, drôles, ou même émouvantes.

C'est sans doute la vidéo la plus touchante de l'année. L'association Deux mains c'est maintenant reprend sa distribution de repas aux personnes les plus démunies. Nous sommes fin septembre sur les promenades de Reims. Un reportage filmé par Sébastien Gitton.

Le mois de septembre rime aussi avec vendanges. Les premiers coups de sécateurs ont été donnés dès la fin août dans le vignoble champenois. Le raison est récolté à la main comme le veut la tradition. Il s'agit de cueillir les plus belles grappes. Une fois le raisin récolté, il prend la direction du pressoir comme nous le montre ses images de Nicolas Schmitt.

Harlan Coben le célèbre écrivain américain de roman policier est à Reims le 4 octobre. Il est attendu à la librairie Guerlin pour une séance de dédicaces à l'occasion de la parution de "Double piège", son dernier roman publié chez Belfond. Forcément, il y a foule devant la librairie place d'Erlon.

Fabrice Morvan n'est pas seulement animateur. Il est aussi pompier. Bon d'accord, le temps d'un direct à l'antenne. L'occasion de montrer le travail des hommes et des femmes qui nous protègent et viennent nous secourir.

Direction Charleville-Mézières dans les Ardennes. C'est l'été. Il fait bond. Mais oui, on peut passer un séjour très agréable l'été à Charleville-Mézières. Même si ce n'est pas la première destination à laquelle on pense. Boris Ravignon, le maire de la ville, est un excellent VRP. « Ici, on respire, on n'est pas écrasé par la chaleur et on peut passer de belles vacances », dit il.

L'été à Reims est enchanté grâce aux flâneries musicales. Il s'agit d'un festival de musique classique et de jazz qui investit différents lieux de la ville comme les promenades de Reims. Le concert d'ouverture a toujours lieu dans la basilique Saint Remi. Le festival se clôture par un concert pique nique au Parc de Champagne. Cette année, le public a pu applaudir le Bagad de Lann-Bihoué.

C'est le début de la saison estivale au lac de Der en Champagne. Les premiers vacanciers sont arrivés à Giffaumont-Champaubert et profitent de la plage.

Vous connaissez le festival clin d’œil ? Il est unique en son genre. C'est le festival international des arts en langue des signes. Il se tient tous les deux ans à Reims au mois de juillet. Le festival rassemble pendant quatre jours plus de 4.000 sourds et entendants. L'occasion pour le public de découvrir la langue des signes et de partager des moments comme cette soirée dansante. Si les sourds n'entendent pas la musique, ils ressentent les vibrations.

La foire de Châlons-en-Champagne est l'un des temps forts de l'année dans la Marne. France Bleu Champagne-Ardenne y était en direct. Parmi les invités venus à notre micro, le chanteur Pierre Perret dont le succès ne se dément pas auprès de toutes les générations.

Et on termine avec la vidéo la plus osée. A l'occasion du salon de l'érotisme à Reims, Fabrice Morvan décidé de se dévêtir. Un strip-tease qui devrait rester dans les annales.