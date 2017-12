L'année 2017 vous a fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Cotentin. Retrouvez ici les dix vidéos les plus regardées cette année.

France Bleu Cotentin, la radio qui vous ressemble. Vous connaissez le slogan. Mais c'est aussi une page Facebook qui vous ressemble. Vous ne manquez pas de réagir à l'actualité, à commenter, à vous indigner, à sourire et même à rire. Voici les dix vidéos que vous avez le plus aimées. Des vidéos spectaculaires, insolites, amusantes, drôles, ou même émouvantes.

C'est la vidéo numéro 1 au hit parade de France Bleu Cotentin. L'arrivée du Queen Mary II à Cherbourg le 22 juin. Le paquebot fait escale dans le port pour embarquer plus de 2.000 passagers à la gare maritime transatlantique. Nous avons filmé son arrivée en accéléré.

La deuxième vidéo la plus regardée a été filmée par Stéphane Guéno, guide de la baie du Mont-Saint-Michel. La vague de froid qui touche la France depuis une dizaine de jours fait geler bon nombre de plans ou cours d'eau. Au Mont-Saint-Michel, des touristes ont donc fait du patin à glace.

"On est Avranches ! On est USA !", impossible de se sortir ces paroles de la tête une fois qu'on les a entendues. L'équipe de France Bleu Cotentin a enregistré cette chanson pour soutenir l'US Avranches face au PSG en Coupe de France de football et le succès est immédiat.

Un mois plus tôt, Avranches et ses supporters laissaient éclater leur joie en apprenant que leur adversaire serait le PSG en quart de finale de la Coupe de France

Il y a 30 ans, un ouragan balayait la Bretagne et la Normandie, en particulier le Cotentin. Une petite tempête était annoncée la nuit du 15 au 16 octobre 1987 : elle a tourné à l’ouragan avec une pointe à 242 km/h relevée à Jobourg, 216 km/h à Granville, et 180 à Port-en-Bessin. Vous avez été touchés par les images d'archives de la télévision.

Autre images spectaculaires, celles de l'hélicoptère Caïman qui vient en aide aux marins en détresse du Mont Saint-Michel au large du Havre. Benoît Martin est monté à abord et assisté à un exercice d’hélitreuillage.

Le 6 juin 1944, 156 000 soldats alliés, américains, britanniques et canadiens pour l'essentiel, débarquaient sur les plages de Normandie. France Bleu Cotentin vous a fait vivre cette année le 73e anniversaire du Débarquement à Saint Mère Eglise et Utah beach

C'est l'un des temps forts de l'année dans le Cotentin. Je veux parler bien sûr de la foire de Lessay. Un rendez vous unique en Normandie et incontournable pour les agriculteurs. A la foire de Lessay, on mange à toute heure dans les allées des rôtisseurs. Voilà une vidéo qui vous a mis en appétit. Vous reprendrez bien un peu d'agneau, non ?

Il s'appelle Hugo, Il a 16 ans. Et il fait le buzz sur les réseaux sociaux avec ses tours de magie. En septembre, Hugo le magicien est venu dans les studios de France Bleu Cotentin pour faire une démonstration.

Et pour terminer, découvrez ou redécouvrez la ville de Cherbourg en Cotentin comme vous ne l'avez jamais vue avant. L'agence Biplan a filmé la plage, la rade, la Cité de la Mer et le Redoutable, mais aussi la ville, son théâtre, ou encore le musée Thomas Henry. Les images sont splendides, certaines filmées avec un drone.