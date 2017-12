L'année 2017 vous a fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Normandie. Retrouvez ici les dix vidéos les plus regardées cette année

France Bleu Normandie, la radio qui vous ressemble. Vous connaissez le slogan. Mais c'est aussi une page Facebook qui vous ressemble. Vous ne manquez pas de réagir à l'actualité dans le Calvados et l'Orne, à commenter, à vous indigner, à sourire et même à rire. Voici les dix vidéos que vous avez le plus aimées. Des vidéos spectaculaires, insolites, amusantes, drôles, ou même émouvantes.

C'est la vidéo la plus regardée. Elle a été filmée par Stéphane Guéno, guide de la baie du Mont-Saint-Michel. La vague de froid qui touche la France depuis une dizaine de jours fait geler bon nombre de plans ou cours d'eau. Au Mont-Saint-Michel, des touristes ont donc fait du patin à glace.

La deuxième vidéo la plus regardée, c'est celle du cheval qui s'est jeté à l'eau sous les yeux des promeneurs sur la plage de Graye-sur-Mer. Il y avait de quoi être tenté par un petit bain avec la chaleur en ce 16 mai 2017 en Normandie.

Après 196 jours dans l'espace, Thomas Pesquet, l'astronaute normand, va poser les pieds sur terre le 2 juin. Comment va se dérouler son retour ? Bille Debruge nous a proposé un jolie film avec en guest star Jean-Paul Croizé, ancien journaliste du Figaro et spécialiste des missions spatiales.

Il y a 30 ans, les normands et les bretons ont vu le ciel sur tomber sur la tête. Une petite tempête était annoncée la nuit du 15 au 16 octobre 1987 : elle a tourné à l’ouragan avec une pointe à 242 km/h relevée à Jobourg, 216 km/h à Granville, 180 à Port-en-Bessin, 140 km/h à la station météo de Caen-Carpiquet, force 12 au large, en mer. Vous avez été touchés par les images d'archives de la télévision.

En octobre, le beurre manque dans les rayons des supermarchés. La faute à une baisse de la production laitière et à une forte demande sur le marché mondial. La grande distribution refuse de répercuter la hausse du cour mondial du beurre. Alors les fabricants ont décidé de ne plus fournir les supermarchés. France Bleu Normandie vous a alors proposé de fabriquer votre propre beurre. Une vidéo très partagée

C'est une Porsche qui a remporté cette année les 24 heures du Mans au mois de juin. Alpine avait retrouvé la plus haute marche du podium dans la catégorie LMP2 en 2016. La marque normande n'a pas renouvelé l'exploit cette fois. France Bleu Normandie s'est glissé dans le paddock.

C'est une véritable tragédie pour certains supporters du Stade Malherbe de Caen. Nicolas Seube prend sa retraite au moi de mai. Après seize saisons avec l'équipe de football de Caen, Nicolas Seube rassemble un véritable fan-club sur les réseaux sociaux. Au premier rang des fans, Anaïs alias @LaCaencaneuse sur Twitter. Elle nous a confié les raisons de sa passion pour son "héros".

Quel maillot porteront les joueurs pour la nouvelle saison de Ligue 1 ? Quatre jours après la reprise de l'entraînement et à moins de six semaines du début du championnat, le Stade Malherbe de Caen le présentait le 20 juin à ses supporters et ses partenaires.

Autre image de sport, l'arrivée du critérium de Lisieux le 25 juillet. Warren Barguil remporte la 36e édition devant Arnaud Démarre et Lilian Calmejane, tous trois vainqueurs d'étape sur le Tour de France 2017.

On termine avec un hommage. Elise Lucet et Denis Brogniart ont tenu à saluer France Bleu Normandie et son rédacteur en chef Francis Gaugain. C'est dans cette radio que les deux journalistes de télévision ont débuté leur carrière.