L'année 2017 vous a fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Picardie. Retrouvez ici les dix vidéos les plus vues cette année.

France Bleu Picardie, la radio qui vous ressemble. Vous connaissez le slogan. Mais c'est aussi une page Facebook qui vous ressemble. Vous ne manquez pas de réagir à l'actualité, à commenter, à vous indigner, à sourire et même à rire. Voici les dix vidéos que vous avez le plus aimées. Des vidéos insolites, amusantes, drôles, ou émouvantes.

C'est l'événement de l'année. Après une saison exceptionnelle, Amiens monte en Ligue 1. Une première dans l'histoire du club. La montée se joue le 19 mai face à Reims au stade Auguste Delaune. Les Amiénois s'imposent 2 à 1. Dès le coup de sifflet final, c'est la fête

Cette montée est tellement exceptionnelle que cela vaut bien une deuxième vidéo. Regardez la joie de Romain Poyet, entraîneur adjoint d'Amiens.

Il n'y a pas que les footballeurs dans les startings blocks. Vous êtes nombreux à avoir participé cette année à la Transbaie, cette course à pied à travers la baie de Somme. Un événement sportif, mais aussi festif et populaire. Véronique Houdan était au départ pour France Bleu Picardie avec les enfants.

Les gothiques d'Amiens se mouillent. En août, ils ont participé à une joute nautique, histoire sans doute de briser la glace avant d'entamer une nouvelle saison de hockey sur glace.

Les hockeyeurs d'Amiens ne sont pas les seuls à se faire arroser. En avril, Volotea débarque à Beauvais. La compagnie espagnole à bas prix lance la ligne Beauvais-Ajaccio. Son premier avion est accueilli en grande pompe sur l'aéroport picard. Au sens propre comme au figuré !

C'est la vidéo numéro 1 au hit parade de l'année. Vous êtes près de 38.000 à l'avoir regardée. Il s'agit du coucher du soleil sur la plage de Fort-Mahon. Nous avons diffusé en direct pendant quatre heures les images de la webcam de l'office du tourisme.

On garde les pieds dans le sable mais on remonte le temps jusqu'à la Belle Epoque avec la fête des baigneurs de Mers-les-Bains.

On remonte encore le temps avec le souffle de la terre à Ailly-sur-Noye dans la Somme. Un spectacle son et lumière qui retrace l'histoire de la Picardie et qui rassemble près de 18.000 spectateurs en seulement cinq semaines.

Début novembre, c'était la fête du déparquage à Liomer dans la Somme. Les moutons sont la principale attraction. Jean-Marie Choquart, berger à la retraite, fait une démonstration de tonte à l'ancienne.

Direction maintenant Fort-Mahon, première station du Marquenterre, pour la fête des fleurs. Plus de 30 chars sur le thème des pays du monde ont défilé cette année dans la ville, sous un soleil radieux et devant une foule immense.