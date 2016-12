Les dix vidéos qui vous ont le plus fait réagir en 2016 sur France Bleu Nord

Evénements dramatiques ou plus légers : l'année 2016 vous a fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Nord. Retrouvez ici les dix vidéos les plus regardées et commentées cette année.

Tout au long de l'année 2016, vous avez réagi à l'actualité sur la page Facebook de France Bleu Nord. Que ce soit des événements proches de vous ou plus lointains, vous vous êtes indignés, vous avez souris, et même ris. Voici les dix vidéos les plus regardées et commentées sur notre page Facebook.

Zef après les attentats de Bruxelles

Le 22 mars 2016, des attentats visent l'aéroport de Bruxelles à Zaventem et le métro de capitale belge. Revendiqués par l'Etat Islamique, ces attentats font 32 morts et 340 blessés, sans compter les kamikazes. Le Lendemain, sur France Bleu Nord, l'humoriste et chroniqueur de France Bleu Nord exprime son horreur et sa solidarité avec "nos cousins et cousines" belges.

Euro 2016 : la liesse à Lille après la victoire de la France face à la Roumanie

Les Lillois laissent exprimer leur joie le 10 juin 2016 alors que la France a battu la Roumanie 2 à 1 lors de son premier match de la compétition.

Coup d'envoi du carnaval de Dunkerque en fanfare

Un détenu filme les rats à la prison de Sequedin

C'est une vidéo exceptionnelle que France Bleu Nord a pu se procurer. Un détenu a filmé les rats à la prison de Sequedin, près de Lille. Cette homme de 35 ans a saisi la justice pour dénoncer la présence massive de ces rongeurs.

Le nouveau plan de circulation entre en vigueur à Lille

A quelques jours de l'entrée en vigueur du nouveau plan de circulation de Lille, le 22 août 2016, nous vous proposions de "prendre le volant" grâce à nos vidéos réalisées en ville (voir notre article). Des vidéos qui n'ont pas manqué de vous faire réagir.

Le marché de Noël d'Arras ouvre ses portes

Arras se métamorphose en village de Noël pendant un mois avec son marché, sa maison du Père Noël. En 12 ans, le rendez-vous est devenu une véritable institution avec plus de 700 000 visiteurs en 2015, 15% de plus que l'édition précédente. C'est pratiquement le plus grand marché de Noël au nord de Paris.

Carnaval de Dunkerque : la bande de Rosendael

La bande de Rosendael fait partie de ce que les Dunkerquois appellent les "Trois Joyeuses" avec les bandes de Dunkerque et de la Citadelle. Une bande est un rassemblement de personnes déguisées défilant dans les rues d'une ville ou d'un quartier. Elle est composée du tambour-major, de la clique (la musique) et des carnavaleux.

Carnaval de Dunkerque : le Rigodon

C'est le moment le plus fort du carnaval. C'est à la fois un spectacle et du sport. Le Rigodon met fin à quatre heures de défilé dans les rues de la ville. Il dure environ une heure. Une heure de chants et de danses folkloriques.

Calais, Long Ma, le cheval-dragon a conquis les spectateurs

C'est un spectacle unique en Europe qui s'est tenu à Calais du 23 au 26 juin 2016. Un spectacle aux accents asiatiques avec en vedette, deux drôles de machines gigantesques, créées par la célèbre compagnie La Machine de François Delarozière : Long-Ma, cheval-dragon en chinois et Kumo, qui signifie araignée en japonais. Long Ma se déplace, se cabre et crache du feu devant un public conquis.

Zef et les manifestations contre la loi Travail

En France, les opposants à la loi Travail se mobilisent au printemps. Manifestation des routiers, blocage des raffineries et dépôts de carburant. La pénurie va toucher plus de 20% des stations-service. Ce qui n'empêchera pas le gouvernement de promulguer la loi quelques mois plus tard. Une mobilisation qui inspire Zef, humoriste et chroniqueur de France Bleu Nord.