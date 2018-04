Hérault, France

Les douaniers utilisaient des chiens pour détecter la drogue lors des contrôles routiers sur les ports ou les aéroports. Aujourd'hui, ils ont encore mieux, plus petit, plus discret, plus efficace : des araignées.

Une méthode qui vient des Etats-Unis. Mais les araignées sont des "Atypus affinis", des mygales européennes. Une espèce qu'on peut trouver en Europe et en Afrique du Nord, du coup, la bête se sent très bien dans l'Hérault.

Des capteurs olfactifs plus nombreux

Pour trouver les produits stupéfiants elles sont plus efficaces que les chiens. "C'est quelque chose d'inné, de facile" nous explique un dresseur des douanes. Oui, la démonstration est impressionnante. L'insecte se faufile dans les caches, les garnitures de la voiture sans avoir besoin de la désosser.

Des mâles entre 7 et 9 mm

Une facilité qui tient à la petite taille des insectes : les araignées sont toutes des mâles (plus petits que les femelles de la même espèce). Ils mesurent entre 7 et 9 millimètres. Ils sont comme programmés pour sauter sur la drogue, mais aussi... sur l'argent.

On dit que l'argent n'a pas d'odeur mais en fait, si !

"On leur fait sentir à intervalle régulier des odeurs que l'on veut qu'ils retiennent et ensuite ils déclenchent dessus". On appelle ça un cash spider. Les douanes de l'Hérault vont "former" une quinzaine de ces petites bêtes cette année.