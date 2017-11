Les éboueurs de Pau se mobilisent pour les enfants malades

Les éboueurs de Pau se cotisent pour venir en aide aux enfants malades avec leur association "Les éboueurs ont du coeur". Du 20 novembre au 13 décembre, les fonds donnés par les éboueurs seront reversés à une association caritative qui réalise les derniers rêves des enfants malades.

Blousons jaunes, tout sourire... Les éboueurs de Pau veulent aider l'association caritative "Marie, rêve et espoirs", pour que quelques enfants malades puissent réaliser leur dernier rêve. Pour cela, entre le 20 novembre et le 13 décembre, ils sont appelés à participer à une collecte de fonds. Les dons, uniquement des chauffeurs et éboueurs ont permis de récolter 5 600 euros l'année dernière. Une somme qui a permis d'aider deux enfants. "Ça peut-être un voyage à Disney ou ailleurs" explique Michel Egemoin, chef d'équipe des éboueurs de Pau.

Une autre image du métier

Mais le but de cette action est aussi de revaloriser le métier d'éboueur auprès de la population. Une profession qui tend à être oubliée.

Ce que l'on retient des éboueurs c'est lorsqu'ils font la grève. On nous voit dans le décor. Il y a beaucoup de gens qui râlent car nous leur barrons la route ou nous faisons du bruit, mais c'est notre métier. Peut-être qu'en voyant nos actions, les gens changeront de regard sur notre métier — Michel Egemoin, chef d'équipe des éboueurs de Pau.

L'initiative a été crée en 2013, avec les éboueurs de Bordeaux et de Reims. La Rochelle, Dunkerque, Perpignan, St Brieuc... Aujourd'hui, les chauffeurs et les éboueurs de dix villes en France participent à cette collecte. Cette année, les villes d'Orléans, Metz et Gaillac ont rejoint le mouvement. Une boîte est mise à disposition, les chauffeurs et les éboueurs donnent ce qu'ils veulent. Les 115 éboueurs de Pau sont donc appelés à être généreux avant les fêtes de Noël.