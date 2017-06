Les élèves du collège Michelet de Tours viennent de participer aux expérimentations de Thomas Pesquet

Une centaine d'élèves du collège Michelet de Tours (Indre-et-Loire) viennent de suivre les péripéties de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale. Pendant dix jours, ils ont semé les mêmes graines que le spationaute... mais sur terre.

Après plus de six mois passés à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, le spationaute français, Thomas Pesquet fera à nouveau partie des Terriens. Son atterrissage est prévu ce vendredi à 16 heures 09, heure de Paris, près de la station Baïkonour au Kazakhstan. Pendant presque 200 jours, 196 jours exactement, l'ingénieur en aéronautique et pilote de ligne, s'est amusé à partager ses photos prises depuis l'espace sur les réseaux sociaux mais aussi à faire vivre son expérience avec des milliers d'écoliers partout en France.

Les enfants ont surveillé ces germinations pendant plus d'un mois. © Radio France - Mathilde Choin

Les élèves, du primaire au lycée, ont pu participer aux expérimentations de sa mission Proxima en réalisant les mêmes expériences que lui. Parmi eux : les 6e du collège Michelet à Tours (Indre-et-Loire), sélectionnés pour faire pousser des graines en même temps que le spationaute. Les élèves ont pu constater la différence entre les pousses sur terre et dans l'espace.

Sur terre et dans l'espace : la même expérience

Ces élèves de 6e ont travaillé sur la germination de grains de moutarde, de lentilles et de radis, comme Thomas Pesquet, en même temps que Thomas Pesquet et avec le même matériel que le spationaute : un kit composé de boîtes de Pétri, comme en laboratoire, d'une seringue pour mesurer la quantité d'eau et de germes fournies par une ferme à Angers (Maine-et-Loire) choisies pour leur qualité : "J'ai eu l'idée l'été dernier en participant aux universités d'été du Cnes, le Centre national des études spatiales, à Toulouse. J'ai candidaté et on a été retenus. Quand j'ai annoncé ça aux élèves, ils ont sauté de joie !", sourit Benjamin Didier, professeur de Sciences et vie de la terre.

Je trouve ça vraiment impressionnant de savoir que l'expérience peut marcher sur terre et dans l'air", Juliette

Ces expérimentations sont menées dans le cadre du programme scolaire de sciences et de technologie proposé en classe de 6e. Les élèves des cinq classes du collège suivent tous leurs cours sur la thématique "Comment faire pour aller vivre sur Mars ?" : ils viennent notamment d'étudier le fonctionnement d'une fusée spatiale en fabriquant des fusées à eau avec des bouteilles en plastique.