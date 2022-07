14 juillet : derniers préparatifs pour l'école de gendarmerie de Dijon avant les Champs-Elysées

Dans quelques heures, ils défileront sur les Champs-Elysées, devant des dizaines de milliers de personnes. Mais aujourd'hui, les élèves-gendarmes de l'école de Dijon s'entraînent sur une piste vide de l'aérodrome de Longvic. Sous un soleil de plomb, ils sont 72, répartis sur une dizaine de rangs, à multiplier les allers-retours, sous les yeux experts de leurs instructeurs. La cadence est millimétrée, et les enceintes audios rythment le tout en crachant une musique militaire.

Une première historique

" Travaillez le détail dans la posture, travaillez le détail dans les alignements, dans les mouvements. Souvenez-vous, le menton toujours haut, fier. Fier d'être gendarme, d'être à l'école de gendarmerie de Dijon et de défiler le 14 juillet à Paris ". Le général Pascal Hurtault, commandant de l'établissement, rappelle les consignes à ses ouailles, qui s'exercent plusieurs heures par semaine, depuis un mois, en plus de leurs occupations traditionnelles. Rien n'est laissé au hasard, car l'enjeu est grand : c'est la première fois que des élèves-gendarmes de Dijon défileront sur les Champs. Et à la moindre erreur, les gradés, positionnés autour des élèves en marche, rappellent à l'ordre. " Quatrième rang, ça ne va pas du tout, ce n'est pas du tout coordonné, c'est n'importe quoi. Vous avez intérêt à vous bouger " souligne un instructeur avec vigueur.

Tout doit être aligné : bras, épaules, pointes de chaussures, etc. © Radio France - Antoine Comte

Rien ne doit dépasser, mais les futurs gendarmes sont habitués : " La base, c'est d'être au pas. Mais on a l'habitude : quand on va manger, on marche au pas, quand on va en cours, on y va au pas. Il faut juste prendre le coup de main, ce n'est pas difficile " confie l'élève Hamza Hashoumani dans un sourire. A 26 ans, il vit ce défilé comme un honneur : " Je n'aurais jamais cru avoir cette opportunité en m'engageant dans la gendarmerie. C'est un immense bonheur, et une grande fierté. Depuis que l'on sait qu'on va y participer, on ne pense qu'à ça. On est stressé, mais avant tout très excité ". Son camarade Georges Olivier, acquiesce : " Je débarque de Polynésie, et défiler devant le Président de la République, devant tous les officiers...Et avec ma famille qui me regardera à la télé...J'ai hâte d'y être tout simplement ".

Un heure d'entraînement intensif

Après une heure d'entraînement, la répétition générale touche à sa fin. Dernier discours du général Hurtault : " Les gens vont vous applaudir. Vous aurez la chair de poule, ça va vous galvaniser. Il est nécessaire de continuer à travailler, mais vous êtes sur la bonne voie". Et le commandant sait de quoi il parle : " J'ai moi-même défilé à Paris à deux reprises quand j'étais élève-officier. Aujourd'hui, je défile à la tête de mes troupes. C'est un peu la conclusion d'un cheminement et d'une carrière " raconte-il avec émotions.

Le général Hurtault donne ses consignes. © Radio France - Antoine Comte

Sur les 120 élèves de la 4e compagnie d'élèves-gendarmes de Dijon, seuls 72 auront la chance de remonter les Champs-Elysées, accompagnés d'une dizaine de commandants de l'école. Les heureux élus ont été sélectionnés selon leur capacité à marcher au pas et à respecter les consignes. Mais attention, " le 14 juillet, ce ne seront pas seulement les 72 choisis qui défileront, mais l'ensemble de la compagnie, et encore plus que ça, l'ensemble de notre école " assène Hamza Hashoumani.