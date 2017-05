Les élus de Bénéjacq font taire les cloches de l'église la nuit

Le conseil municipal de Bénéjacq a voté, à une très courte majorité, une délibération qui met un terme au carillon. Les cloches de l'église ne sonneront plus tous les quarts d'heure la nuit.

Les élus du conseil municipal de Bénéjacq ont eu du mal à se départager. Sur les conseillers présents ce jour-là, 8 ont voté pour, 6 contre et deux se sont abstenus. Il a donc été décider de faire taire les cloches la nuit, entre 23 heures et 6 heures du matin. Le clocher de l'église de Notre Dame de l'Assomption ne sonnera qu'aux heures pleines la nuit. Elle sonnait tous les quarts d'heure avant ce conseil municipal.

Il faut d'abord comprendre comment marchent ces cloches. Elles sonnent une fois à et quart, deux fois à la demi, 3 fois à 45 et 4 fois à l'heure pleine, plus le nombre de coups correspondant à l'heure.

Voici ce qui résonne à Bénéjacq à 3 heures du matin. Copier

"Ma compagne a beaucoup de mal à s'habituer"

François vit dans l'ancien presbytère, tout près donc de l'église. Il est aux premières loges et il est favorable à cette délibération. Il est du village, donc François est habitué. Il n'est pas gêné. C'est sa femme qui a du mal à supporter les cloches toutes les 15 minutes.

Dans le quartier y a pas mal de maison à vendre, si on veut repeupler le centre du village les cloches sont un des éléments qui peuvent faire peur au gens-François

François vit dans l'ancien presbytère de l'église Copier

Xavier vit tout aussi près que François de l'église. Il est né dans la maison qu'il occupe toujours. Il ne comprend pas cette décision. Il dort comme un bébé toutes les nuits. Et aujourd'hui, il dit que, dans son sommeil, les cloches lui manquent la nuit.

Xavier avoue que les cloches lui manque quand il dort Copier

Enfin, il y a Virginie. Elle vit elle aussi près de l'église depuis toujours. Elle non plus n'entend plus ces cloches. Pour elle c'est un son de son enfance. Mais elle comprend aisément que d'autres ne le supporte pas. Pour Virginie, que les cloches ne sonnent plus tous les quarts d'heure entre 23h et 6 heures du matin, ce n'est pas un scandale.

Il rythme nos journées. Autrefois mon grand père il savait l'heure à quelle heure il devait rentrer qrâce aux sons de l'église