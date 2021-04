Le guide "Creuse, 100 lieux pour les curieux", est sorti en librairie ce jeudi 15 avril. Il propose de découvrir des lieux insolites, originaux et parfois méconnus de notre département. L'ouvrage s'adresse aussi bien aux touristes qu'aux Creusois.

Les endroits les plus insolites de Creuse, à découvrir dans un guide touristique

Un guide insolite sur la Creuse, est sorti ce jeudi 15 avril en librairie. Baptisé "Creuse, 100 lieux pour les curieux", cet ouvrage propose des idées de visites pour découvrir les lieux les plus étonnants de notre département : on y découvre de nombreux sites à l’architecture insolite, mais aussi des curiosités naturelles, et même des ateliers d'artisans qui proposent des créations originales.

Des idées de balade, même pour les Creusois

Ce guide s'adresse en priorité aux touristes. Il recense bien sûr des sites assez connus, comme la tour panoramique de Toulx-Sainte-Croix, véritable phare construit au milieu de la forêt, ou encore le vertigineux rocher de Jupille, connu des amateurs d'escalade.

Cependant il peut aussi être une source d'inspiration pour les Creusois, puisqu'il s'intéresse à des lieux parfois méconnus. Qui sait, peut-être découvrirez-vous même des sites à moins de 10km de chez vous? Vous pourrez alors varier vos balades pendant le confinement!

La magie des gorges du chat-cros

L'auteur Adeline Paulian-Pavageau, mentionne aussi des sites plus confidentiels. Cette habitante de l'Indre a visité les 100 lieux recensés dans le guide. Une double page illustrée de plusieurs photos est dédiée à chacun d'eux.

Elle garde une tendresse particulière par exemple pour les gorges du chat-cros, près d'Evaux-les-Bains. "C'est un lieu vraiment sauvage, que j'ai eu du mal à trouver", raconte l'auteur en riant " ce qui m'a plu dans ce lieu c'est son côté naturel et aussi son épaisseur historique car c'était un lieu de pèlerinage. On y trouve d'ailleurs une statue de la vierge à mi-hauteur dans la falaise.

Des vestiges de toutes les époques historiques

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas les richesses naturelles de la Creuse qui ont le plus marqué Adeline Paulian-Pavageau : " J'apprécie beaucoup le patrimoine qu'on peut trouver en Creuse".

L'histoire est présente partout sur le territoire

L'auteur du guide a pu recenser des sites datant de la préhistoire, de l'époques médiévale ou encore de la renaissance. Elle note aussi la présence de nombreux vestiges gallo-romains. "A Saint-Pierre-Bellevue on a un temple gallo-romain qui a été restauré. On trouve aussi plusieurs nécropoles dans le département ", énumère-t-elle.

Ce guide est donc disponible en librairie. Il a été édité par les éditions Christine Bonneton, dans le cadre d'une série de guides insolites sur les départements de France.