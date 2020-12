Les enfants de Villiers-au-Bouin décorent leur école aux couleurs de Noël

Si l'esprit de Noël est moins présent que les années précédentes en raison du contexte sanitaire, à l'école Ivry Gitlis de Villiers-au-Bouin près de Château-la-Vallière c'est tout l'inverse ! Pour ne pas laisser les enfants dans la morosité ambiante et anxiogène, l'équipe pédagogique a lancé un défi aux élèves au retour des vacances de la Toussaint : décorer l'école aux couleurs de Noël.

Le renne chante - Audrey Madiot

"On voulait prendre le contre-pied de ce qu'il se passe en ce moment" raconte la directrice Audrey Madiot, "tout est parti d'une blague d'une collègue et on s'est lancé. On s'est dit qu'on avait deux mois pour faire briller les yeux des enfants." Mission réussie ! "On a terminé cette semaine, le temps d'un instant tout le monde a oublié la Covid-19 !"

Les portes sont décorées... - Audrey Madiot

Il y a même eu la distribution de cadeaux, réalisée par....une taupe ! Elle remplaçait les lutins, qui ne pouvaient se déplacer en raison des règles sanitaires...

Arrivée de la taupe, remplaçante du lutin. - Audrey Madiot

Une grande cheminée ? - Audrey Madiot