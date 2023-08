Les étudiants Américains quittent précipitamment Ambialet dans le Tarn

C’est la semaine dernière que la plupart des habitants du petit village d’Ambialet, cité très touristique du Tarn, ont appris la nouvelle. Les locataires du Prieuré, perché sur les hauteurs de ce village de 500 habitants, ont organisé un vide-maison et donc ont officialisé leur départ. L’Université Saint-Francis de Loretto, en Pennsylvanie occupe les lieux depuis 2008. Elle a signé un bail en échange de travaux dans les locaux qui datent du XIe siècle. Chaque année, plusieurs groupes d’une dizaine d’étudiants venaient découvrir la France pendant trois ou quatre mois depuis ce petit coin du Tarn.

ⓘ Publicité

Inquiétude au village

Un échange qui s’arrête d’un coup. Visiblement, le patron de l’université (un moine Franciscain) a décidé de cesser le programme d’échange en France. Des familles américaines avaient pourtant prévu le voyage pour la fin juillet, pour l’arrivée d’un nouveau groupe. L’échange est même toujours sur le site de l’Université. Une très mauvaise nouvelle pour Nadine, qui tient le bar de la presqu’ile. Pour elle, ces étudiants donnaient beaucoup de vie au village. "On a adoré voir ces étudiants venir découvrir notre paysage, nos façons de vivre, et on arrivait à avoir des échanges sympathiques au niveau de la vie, de la vie sociale. Les étudiants étaient souvent dans les familles, donc faisaient des rencontres."

Echanges avec des écoles tarnaises

Les étudiants adoraient ce cadre chargé d’histoire eux, qui souvent, ne sont jamais sortis des Etats-Unis. Ils ont ainsi découvert la culture, l’histoire mais aussi la manière dont vivent nos petits villages en participant à la fête votive et au bal après la soirée moules-frites. Des échanges avec l’université Champollion d’Albi, une école d’infirmière de Castres mais aussi l’école primaire d’Ambialet ont aussi été progressivement mis en place. Bref tout le monde, et surtout le village, y trouve son compte. Jusqu’à l’annonce précipitée du départ. Maintenant, il va falloir réinventer un avenir à ce lieu évidemment très compliqué à entretenir. Les habitants d’Ambialet espèrent qu’il restera ouvert au public, pour que les touristes puissent en profiter. La maire du village d’Ambialet dit faire confiance à l’association Mato Grosso , qui gère le site du Prieuré pour lui trouver un avenir.

L’accord avait été fixé avec un bail de 60 ans, sans loyer. Mais l’université américaine s’était engagée en échange à faire les travaux nécessaires pour le Prieuré qui reste la propriété des frères Franciscain en France via une association qui se nomme Mato Grosso.

À lire aussi Un mystérieux monolithe installé sur la presqu'île d'Ambialet dans le Tarn

loading

L'édifice est accolé à une chapelle du XIème siècle. © Radio France - SM

Les locataires du Prieuré perché sur les hauteurs de ce village ont organisé un vide-maison. © Radio France - SM