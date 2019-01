Les étudiants de l'Estaca au Mondial de l'Auto avec une voiture de course très particulière !

Laval, France

Ce n'est pas donné à tous les étudiants de France, mais les élèves de l'Estaca, l'école d'ingénieur de Laval vont présenter une voiture de course construite de leur propre main au Mondial de l'auto à Paris jusqu'au 14 octobre. Les passionnés d'automobile du monde entier peuvent voir ce bolide mayennais porte de Versailles. L'Estaca y tient un stand sur ce grand événement mondial tous les deux ans.

Le prototype mayennais, de couleur rouge et verte possède 180 chevaux et a été conçu entièrement par des étudiants de l'école d'ingénieur, passionnés de mécanique. Cette voiture participe aussi depuis le mois d'avril à un championnat, le Trophée Tourisme Endurance où des entreprises engagent aussi des voitures. L'Estaca, des sponsors, le constructeur Gemma Racing ont déjà investi 96.000 euros pour le championnat et espèrent bien pouvoir le faire à nouveau l'an prochain.