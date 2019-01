Les étudiants de la BSB, l'école de commerce de Dijon, boivent un coup pour la bonne cause !

Les étudiants de la Burgundy School of Business, l'école de commerce de Dijon ont rapporté la somme de 1 000 euros en faveur de l'UNICEF grâce à un... apéritif géant et mondial!

Dijon - France

#apero2gether#wearebsb Amitié et Solidarité depuis Tokyo, les BSB’s sont partout! Catherine et Stephane-san, Promos ‘92 et ´93. pic.twitter.com/VcTz1JL4Ng — Stephane Voyer (@stephvoyer) September 17, 2018

Ce vendredi 25 janvier 2019 à 14 heures, Stéphan Bourcieu, le Directeur général de la Burgundy School of Business, remettra un chèque de 1 000 euros à Françoise Tenenbaum, Présidente du comité de Côte-d'Or de l'UNICEF. Une somme récoltée grâce à une opération qui s'est déroulée en septembre dernier. Il s'agit de la première édition d'#APERO2GETHER. Un événement solidaire qui a permis à l'ensemble des diplômés de la BSB, aux quatre coins du monde, de se retrouver pour un apéritif mondial! Des retrouvailles un peu spéciales, des retrouvailles 2.0 puisqu'elles se sont faites en ligne via les réseaux sociaux et physiquement dans les locaux de l'école, rue Sambin, à Dijon où 500 personnes se sont retrouvées.

Merci à toutes et à tous pour votre participation à #APERO2GETHER by @BurgundySB. Un plaisir de partager un verre partout sur la planète en pensant à votre Ecole. #BSBaroundtheworld#WeareBSBhttps://t.co/KlKmpCsBQW — Bourcieu Stéphan (@Bourcieu) September 16, 2018

Le point de départ était simplissime. Il s'agissait de partager des photos prises au cours de ces apéros dans des endroits atypiques ou mythiques. Les participants ont ainsi postés des photos depuis Paris, Lyon, Marseille ou encore depuis le Miroir d'eau en bordure de Garonne à Bordeaux et même de beaucoup plus loin. Puisque des photos ont été partagées tout au long de la journée et de la nuit en provenance d’une quinzaine de pays à travers la planète : Allemagne, Angleterre, Australie, Brésil, Canada, Chine, Ecosse, Espagne, États-Unis, Indonésie, Italie, Japon, Malte, Panama, Suède et Suisse.

Chaque partage a permis de récolter 1€ au profit de l’UNICEF. Parmi les très nombreuses promotions mobilisées, la plus ancienne est celle de 1966 ! Au total ce sont près de 1000 visages qui ont été postés sur les réseaux sociaux lors de cette opération - et donc un don de 1000 euros pour l’UNICEF.