Les excréments des hippopotames de Pablo Escobar menacent l’écosystème colombien

Après la mort de Pablo Escobar en 1993, sa luxueuse demeure, l'Hacienda Nápoles, est devenue propriété de l'Etat colombien. L'ensemble de ses biens a été saisie et les animaux du zoo installé sur le site ont tous été capturés... sauf quatre hippopotames, trop compliqué à approcher et à transporter. Depuis, ils se sont reproduits et sont devenus des mascottes dans la région, pourtant bien loin de leur continent d'origine, l'Afrique.

Des excréments qui perturbent l'environnement

Les hippopotames de Pablo Escobar forment désormais une population sauvage autour du fleuve Magdalena rapporte une étude de chercheurs de l'université de San Diego aux Etats-Unis. Ces scientifiques ont étudié l'impact de ces hippopotames toujours plus nombreux (ils pourraient bientôt être un millier), sur les écosystèmes aquatiques. Ces mammifères déversent d'importantes quantité d'excréments dans les points d'eau. Ces déjections agissent comme un engrais et entraînent le développement d'algues nuisibles qui perturbent l'équilibre de la zone. Les chercheurs concluent qu'à terme, les hippopotames colombiens pourraient devenir une menace pour les ressources en eau.